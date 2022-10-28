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МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2022
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МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей
МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2022
МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей
С начала года МСП Банк предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) финансовую поддержку по госпрограмме развития региона на сумму РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:34
2022-10-28T14:34
мсп банк
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С начала года МСП Банк предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) финансовую поддержку по госпрограмме развития региона на сумму 2,585 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка."В этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка ста малых и средних предприятий региона. В рамках госпрограммы развития СКФО с 2022 по 2025 год бизнесу будут предоставлены 13,9 миллиарда рублей – поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков. Лидерами по объемам выдачи в этом году стали Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан, но уверен, что новые меры правительства будут эффективно работать во всех регионах округа", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.В сообщении также отмечается, что за 9 месяцев этого года за счет гарантий и поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес СКФО смог привлечь 740 кредитов на 5,6 миллиарда рублей.В рамках рабочей поездки в Дагестан министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для развития бизнеса в регионе предпринимателям не хватает доступных банковских программ."Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть, если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, то мы по определенному пулу кредитов часть убытка - будем брать на себя", — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэка.МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, оказывает поддержку предпринимателям Северного Кавказа через 8 центров консультирования, расположенных в Ставрополе, Нальчике, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Ессентуках и Магасе. Общий объем поддержки банком субъектов МСП СКФО в 2017-2021 году превысил 32 миллиарда рублей. Для развития бизнеса Северного Кавказа Минэкономразвития в мае этого года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 миллиарда рублей.
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мсп банк, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости компаний - экономика
МСП Банк, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости компаний - Экономика
14:34 28.10.2022
 

МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С начала года МСП Банк предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) финансовую поддержку по госпрограмме развития региона на сумму 2,585 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
"В этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка ста малых и средних предприятий региона. В рамках госпрограммы развития СКФО с 2022 по 2025 год бизнесу будут предоставлены 13,9 миллиарда рублей – поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков. Лидерами по объемам выдачи в этом году стали Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан, но уверен, что новые меры правительства будут эффективно работать во всех регионах округа", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
В сообщении также отмечается, что за 9 месяцев этого года за счет гарантий и поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес СКФО смог привлечь 740 кредитов на 5,6 миллиарда рублей.
В рамках рабочей поездки в Дагестан министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для развития бизнеса в регионе предпринимателям не хватает доступных банковских программ.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:00
МСП Банк: банковские гарантии - важный инструмент помощи малому бизнесу
"Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть, если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, то мы по определенному пулу кредитов часть убытка - будем брать на себя", — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэка.
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, оказывает поддержку предпринимателям Северного Кавказа через 8 центров консультирования, расположенных в Ставрополе, Нальчике, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Ессентуках и Магасе. Общий объем поддержки банком субъектов МСП СКФО в 2017-2021 году превысил 32 миллиарда рублей. Для развития бизнеса Северного Кавказа Минэкономразвития в мае этого года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 миллиарда рублей.
 
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