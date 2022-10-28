https://ria.ru/20221028/finansirovanie-1827525678.html

МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей

МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2022

МСП Банк профинансировал МСБ Северного Кавказа на 2,6 млрд рублей

С начала года МСП Банк предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) финансовую поддержку по госпрограмме развития региона на сумму РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:34

мсп банк

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С начала года МСП Банк предоставил предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) финансовую поддержку по госпрограмме развития региона на сумму 2,585 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка."В этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка ста малых и средних предприятий региона. В рамках госпрограммы развития СКФО с 2022 по 2025 год бизнесу будут предоставлены 13,9 миллиарда рублей – поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков. Лидерами по объемам выдачи в этом году стали Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан, но уверен, что новые меры правительства будут эффективно работать во всех регионах округа", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.В сообщении также отмечается, что за 9 месяцев этого года за счет гарантий и поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес СКФО смог привлечь 740 кредитов на 5,6 миллиарда рублей.В рамках рабочей поездки в Дагестан министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что для развития бизнеса в регионе предпринимателям не хватает доступных банковских программ."Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть, если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, то мы по определенному пулу кредитов часть убытка - будем брать на себя", — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэка.МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, оказывает поддержку предпринимателям Северного Кавказа через 8 центров консультирования, расположенных в Ставрополе, Нальчике, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Ессентуках и Магасе. Общий объем поддержки банком субъектов МСП СКФО в 2017-2021 году превысил 32 миллиарда рублей. Для развития бизнеса Северного Кавказа Минэкономразвития в мае этого года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221025/garantii-1826669158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости компаний - экономика