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Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке - РИА Новости, 28.10.2022
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Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке - РИА Новости, 28.10.2022
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:28
2022-10-28T15:28
россия-китай: главное
китай
африка
шэнь хайсюн
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР.В ближайшие 4 месяца свыше семи десятков ведущих средств массовой информации более чем сорока африканских стран покажут зрителям континента множество телепрограмм, рассказывающих о Китае, его стиле управления и особенностях модернизации.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выступил на церемонии открытия мероприятия по видеосвязи. Он выразил надежду на то, что всё больше медиа-площадок возьмут на себя ответственную миссию и представят миру Китай во всём его разнообразии.Чиновники, медиаменеджеры и дипломаты африканских стран направили свои наилучшие пожелания в адрес Медиакорпорации Китая, они выразили благодарность КНР, которая создает новые возможности для других государств.
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китай, африка, шэнь хайсюн
Россия-Китай: Главное, Китай, Африка, Шэнь Хайсюн
15:28 28.10.2022
 

Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке

© Медиакорпорация КитаяФестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
© Медиакорпорация Китая
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР.
В ближайшие 4 месяца свыше семи десятков ведущих средств массовой информации более чем сорока африканских стран покажут зрителям континента множество телепрограмм, рассказывающих о Китае, его стиле управления и особенностях модернизации.
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выступил на церемонии открытия мероприятия по видеосвязи. Он выразил надежду на то, что всё больше медиа-площадок возьмут на себя ответственную миссию и представят миру Китай во всём его разнообразии.
Чиновники, медиаменеджеры и дипломаты африканских стран направили свои наилучшие пожелания в адрес Медиакорпорации Китая, они выразили благодарность КНР, которая создает новые возможности для других государств.
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