https://ria.ru/20221028/festival-1827540196.html

Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке

Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке - РИА Новости, 28.10.2022

Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке

В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:28

2022-10-28T15:28

2022-10-28T15:28

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африка

шэнь хайсюн

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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР.В ближайшие 4 месяца свыше семи десятков ведущих средств массовой информации более чем сорока африканских стран покажут зрителям континента множество телепрограмм, рассказывающих о Китае, его стиле управления и особенностях модернизации.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выступил на церемонии открытия мероприятия по видеосвязи. Он выразил надежду на то, что всё больше медиа-площадок возьмут на себя ответственную миссию и представят миру Китай во всём его разнообразии.Чиновники, медиаменеджеры и дипломаты африканских стран направили свои наилучшие пожелания в адрес Медиакорпорации Китая, они выразили благодарность КНР, которая создает новые возможности для других государств.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html

китай

африка

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, африка, шэнь хайсюн