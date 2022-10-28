https://ria.ru/20221028/festival-1827540196.html
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке - РИА Новости, 28.10.2022
Фестиваль документальных фильмов Медиакорпорации Китая стартовал в Африке
В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:28
2022-10-28T15:28
2022-10-28T15:28
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африка
шэнь хайсюн
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В среду стартовал Фестиваль китайских документальных фильмов в Африке, организованный Медиакорпорацией Китая и министерством культуры и туризма КНР.В ближайшие 4 месяца свыше семи десятков ведущих средств массовой информации более чем сорока африканских стран покажут зрителям континента множество телепрограмм, рассказывающих о Китае, его стиле управления и особенностях модернизации.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выступил на церемонии открытия мероприятия по видеосвязи. Он выразил надежду на то, что всё больше медиа-площадок возьмут на себя ответственную миссию и представят миру Китай во всём его разнообразии.Чиновники, медиаменеджеры и дипломаты африканских стран направили свои наилучшие пожелания в адрес Медиакорпорации Китая, они выразили благодарность КНР, которая создает новые возможности для других государств.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, африка, шэнь хайсюн
Россия-Китай: Главное, Китай, Африка, Шэнь Хайсюн