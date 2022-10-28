https://ria.ru/20221028/elektrichestvo-1827436902.html

В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения

В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 28.10.2022

В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения

В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, при этом ввели беспрецедентные экстренные ограничения в Киеве из-за возникших повреждений в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:23

2022-10-28T11:23

2022-10-28T11:23

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, при этом ввели беспрецедентные экстренные ограничения в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме, сообщает в пятницу ДТЭК "Киевские региональные электросети"."В Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении компании на сайте.По информации ДТЭК "Киевские электросети", все дома жителей Киевской области в пятницу "со светом", в связи с чем стабилизационные отключения, которые были ранее введены, более не актуальны. При этом в компании отметили, что, к сожалению, в ближайшие дни остается высокая вероятность применения "более жестких и длительных отключений электроснабжения".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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киевская область

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Кирилл Волков

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