https://ria.ru/20221028/elektrichestvo-1827436902.html
В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения
В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 28.10.2022
В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения
В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, при этом ввели беспрецедентные экстренные ограничения в Киеве из-за возникших повреждений в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:23
2022-10-28T11:23
2022-10-28T11:23
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, при этом ввели беспрецедентные экстренные ограничения в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме, сообщает в пятницу ДТЭК "Киевские региональные электросети"."В Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении компании на сайте.По информации ДТЭК "Киевские электросети", все дома жителей Киевской области в пятницу "со светом", в связи с чем стабилизационные отключения, которые были ранее введены, более не актуальны. При этом в компании отметили, что, к сожалению, в ближайшие дни остается высокая вероятность применения "более жестких и длительных отключений электроснабжения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, укрэнерго, украина, ситуация в днр и лнр
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В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения
В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме