https://ria.ru/20221028/eksport-1827581014.html
Ставропольские злаки и маргарин впервые экспортировали в Киргизию
Ставропольские злаки и маргарин впервые экспортировали в Киргизию - РИА Новости, 28.10.2022
Ставропольские злаки и маргарин впервые экспортировали в Киргизию
Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края впервые экспортировали злаки и маргарин в Киргизию, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:46
2022-10-28T16:46
2022-10-28T16:46
ставропольский край
владимир владимиров
киргизия
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края впервые экспортировали злаки и маргарин в Киргизию, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства сельского хозяйства."Всего с начала этого года ставропольские аграрии нарастили агроэкспорт в Киргизию на 56 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ставрополье экспортирует в Киргизию минеральные воды и напитки, кондитерские изделия, крахмалы", – сказал собеседник агентства.По его словам, за счёт высокого качества ставропольской продукции ежегодно открываются новые рынки сбыта, сельскохозяйственные товаропроизводители расширяют номенклатуру продукции, которая реализуется на экспорт. Благодаря существующим механизмам государственной поддержки, как на федеральном, так и на краевом уровне, при внимании к вопросу губернатора Владимира Владимирова местные производители имеют возможность минимизировать риски по выходу на новые рынки дружественных стран в новых экономических условиях."Наша зерновая продукция стабильно пользуется высоким спросом за счет своего высочайшего качества. Для региона установленный объем тарифной квоты – это обычная норма экспорта. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в структуру национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в текущем году мы сохраняем позитивную динамику по экспорту товаров сельскохозяйственного производства, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.
https://ria.ru/20221018/syre-1824899127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, киргизия, экономика
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Киргизия, Экономика
СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края впервые экспортировали злаки и маргарин в Киргизию, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства сельского хозяйства.
"Всего с начала этого года ставропольские аграрии нарастили агроэкспорт в Киргизию на 56 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ставрополье экспортирует в Киргизию минеральные воды и напитки, кондитерские изделия, крахмалы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, за счёт высокого качества ставропольской продукции ежегодно открываются новые рынки сбыта, сельскохозяйственные товаропроизводители расширяют номенклатуру продукции, которая реализуется на экспорт. Благодаря существующим механизмам государственной поддержки, как на федеральном, так и на краевом уровне, при внимании к вопросу губернатора Владимира Владимирова
местные производители имеют возможность минимизировать риски по выходу на новые рынки дружественных стран в новых экономических условиях.
"Наша зерновая продукция стабильно пользуется высоким спросом за счет своего высочайшего качества. Для региона установленный объем тарифной квоты – это обычная норма экспорта. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в структуру национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в текущем году мы сохраняем позитивную динамику по экспорту товаров сельскохозяйственного производства, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.