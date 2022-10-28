https://ria.ru/20221028/ekonomika-1827581666.html
ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе
ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе
Российская экономика перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:48
2022-10-28T16:48
2022-10-28T16:48
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская экономика перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы перешли в период серьезной структурной трансформации, на которую оказывает влияние множество факторов. По моему глубокому убеждению, такая трансформация может быть успешной только на базе рыночной экономики", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.Набиуллина добавила, что при этом государство должно поддерживать эти изменения, в том числе через расширение инфраструктуры."Но перераспределение ресурсов в наиболее эффективные сектора, отрасли, предприятия, конечно, должно быть полностью на рыночных условиях. И мы видим то, что экономика подстроилась к ограничениям с февраля месяца быстрее и лучше, чем многие ожидали, во многом благодаря тому, что механизмы подстройки были рыночными", - заключила глава ЦБ.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе
Набиуллина: успешная трансформация экономики России может быть только на рыночной базе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская экономика перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы перешли в период серьезной структурной трансформации, на которую оказывает влияние множество факторов. По моему глубокому убеждению, такая трансформация может быть успешной только на базе рыночной экономики", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина добавила, что при этом государство должно поддерживать эти изменения, в том числе через расширение инфраструктуры.
"Но перераспределение ресурсов в наиболее эффективные сектора, отрасли, предприятия, конечно, должно быть полностью на рыночных условиях. И мы видим то, что экономика подстроилась к ограничениям с февраля месяца быстрее и лучше, чем многие ожидали, во многом благодаря тому, что механизмы подстройки были рыночными", - заключила глава ЦБ.