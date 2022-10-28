https://ria.ru/20221028/ekonomika-1827581666.html

ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе

ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе - РИА Новости, 28.10.2022

ЦБ заявил, что изменить экономику России можно только на рыночной базе

Российская экономика перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:48

2022-10-28T16:48

2022-10-28T16:48

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская экономика перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы перешли в период серьезной структурной трансформации, на которую оказывает влияние множество факторов. По моему глубокому убеждению, такая трансформация может быть успешной только на базе рыночной экономики", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.Набиуллина добавила, что при этом государство должно поддерживать эти изменения, в том числе через расширение инфраструктуры."Но перераспределение ресурсов в наиболее эффективные сектора, отрасли, предприятия, конечно, должно быть полностью на рыночных условиях. И мы видим то, что экономика подстроилась к ограничениям с февраля месяца быстрее и лучше, чем многие ожидали, во многом благодаря тому, что механизмы подстройки были рыночными", - заключила глава ЦБ.

https://ria.ru/20221028/banki-1827579893.html

россия

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)