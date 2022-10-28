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Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России - РИА Новости, 28.10.2022
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Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России
Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России - РИА Новости, 28.10.2022
Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России
Экономическая активность в России в сентябре начала снижаться, после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта, заявила... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:10
2022-10-28T15:21
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экономическая активность в России в сентябре начала снижаться, после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться. Среди причин можно назвать ослабление потребительского спроса, а также ухудшение условий для российского экспорта", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:10 28.10.2022 (обновлено: 15:21 28.10.2022)
 
Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России

Набиуллина: экономическая активность в России в сентябре снизилась

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экономическая активность в России в сентябре начала снижаться, после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться. Среди причин можно назвать ослабление потребительского спроса, а также ухудшение условий для российского экспорта", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 14:40
России надо вернуться к раскрытию информации эмитентами, заявила Набиуллина
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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