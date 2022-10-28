https://ria.ru/20221028/ekonomika-1827539376.html

Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России

Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России - РИА Новости, 28.10.2022

Набиуллина сообщила о снижении экономической активности в России

Экономическая активность в России в сентябре начала снижаться, после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта, заявила... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:10

2022-10-28T15:10

2022-10-28T15:21

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экономическая активность в России в сентябре начала снижаться, после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться. Среди причин можно назвать ослабление потребительского спроса, а также ухудшение условий для российского экспорта", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220908/nabiullina-1815416919.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)