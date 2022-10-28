https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html

На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2022

На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

Легковушка столкнулась с грузовиком на МКАД в Москве, один человек погиб, пять пострадали, сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:17

2022-10-28T22:17

2022-10-28T22:17

происшествия

авто

москва

гибдд мвд рф

hyundai genesis

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком на МКАД в Москве, один человек погиб, пять пострадали, сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале.По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла на внутренней стороне 105 километра МКАД: грузовик столкнулся с легковушкой Hyundai."В результате дорожной аварии погиб пассажир Hyundai... Пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Hyundai", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827658007.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, hyundai genesis