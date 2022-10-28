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На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2022
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На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб
На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2022
На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб
Легковушка столкнулась с грузовиком на МКАД в Москве, один человек погиб, пять пострадали, сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:17
2022-10-28T22:17
происшествия
авто
москва
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком на МКАД в Москве, один человек погиб, пять пострадали, сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале.По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла на внутренней стороне 105 километра МКАД: грузовик столкнулся с легковушкой Hyundai."В результате дорожной аварии погиб пассажир Hyundai... Пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Hyundai", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, hyundai genesis
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Genesis
22:17 28.10.2022
 
На МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

ГИБДД: на МКАД легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб, пятеро пострадали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком на МКАД в Москве, один человек погиб, пять пострадали, сообщает столичная ГИБДД в Telegram-канале.
По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла на внутренней стороне 105 километра МКАД: грузовик столкнулся с легковушкой Hyundai.
"В результате дорожной аварии погиб пассажир Hyundai... Пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Hyundai", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФHyundai Genesis
 
 
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