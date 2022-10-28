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США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ

США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ - РИА Новости, 28.10.2022

США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ

США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении на смену ДСНВ-3, а пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций в рамках... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:00

2022-10-28T02:00

2022-10-28T02:00

в мире

сша

россия

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении на смену ДСНВ-3, а пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций в рамках договора, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.Она подчеркнула, что российская сторона в рамках соблюдения договоренностей уведомляет о действиях, подпадающих под нее. Кроме того, идет процесс для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, сказала дипломат."Мы рассматриваем даты сейчас, чтобы встретиться с русскими и обсудить продолжение инспекций", - сказала Дженкинс.

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в мире, сша, россия, договор снв-3