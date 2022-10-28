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США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ
США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ - РИА Новости, 28.10.2022
США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ
США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении на смену ДСНВ-3, а пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций в рамках... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:00
2022-10-28T02:00
2022-10-28T02:00
в мире
сша
россия
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении на смену ДСНВ-3, а пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций в рамках договора, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.Она подчеркнула, что российская сторона в рамках соблюдения договоренностей уведомляет о действиях, подпадающих под нее. Кроме того, идет процесс для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, сказала дипломат."Мы рассматриваем даты сейчас, чтобы встретиться с русскими и обсудить продолжение инспекций", - сказала Дженкинс.
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в мире, сша, россия, договор снв-3
В мире, США, Россия, Договор СНВ-3
США надеются, что придет момент для новых переговоров с Россией о ДСНВ
Дженкинс: США надеются, что придет момент переговоров с Россией о соглашении после ДСНВ-3
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении на смену ДСНВ-3, а пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций в рамках договора, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Мы привержены исполнению СНВ-3, видим интерес со стороны русских делать это. И мы надеемся, что в конце концов в какой-то момент мы вернемся за стол переговоров, чтобы обсудить, что будет после СНВ-3", - сказала она на мероприятии центра Карнеги.
Она подчеркнула, что российская сторона в рамках соблюдения договоренностей уведомляет о действиях, подпадающих под нее. Кроме того, идет процесс для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, сказала дипломат.
"Мы рассматриваем даты сейчас, чтобы встретиться с русскими и обсудить продолжение инспекций", - сказала Дженкинс.