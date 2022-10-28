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Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
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Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад - РИА Новости, 28.10.2022
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад
Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:27
2022-10-28T11:41
культура
новости культуры
софия (город)
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ.Тело 79-летней артистки обнаружили 22 октября. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.По информации БНР, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством. Следствие продолжается.Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.
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новости культуры, софия (город), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, София (город), Кино и сериалы
11:27 28.10.2022 (обновлено: 11:41 28.10.2022)
 
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад

В Болгарии убили звезду фильма, победившего на МКФ 50 лет назад

© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанкВиолета Донева
Виолета Донева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Василий Малышев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ.
Тело 79-летней артистки обнаружили 22 октября. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.
По информации БНР, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством. Следствие продолжается.
Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.
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