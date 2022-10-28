https://ria.ru/20221028/doneva-1827434629.html
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад - РИА Новости, 28.10.2022
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад
Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:27
2022-10-28T11:27
2022-10-28T11:41
культура
новости культуры
софия (город)
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827433191_0:222:2048:1373_1920x0_80_0_0_7e85f14e9316fd18e975c572312e4bfb.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ.Тело 79-летней артистки обнаружили 22 октября. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.По информации БНР, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством. Следствие продолжается.Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.
https://ria.ru/20221026/soulages-1826998068.html
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827433191_0:30:2048:1565_1920x0_80_0_0_3c95ccb6952651484aa2eeaf45fe12cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, софия (город), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, София (город), Кино и сериалы
11:27 28.10.2022 (обновлено: 11:41 28.10.2022)
Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад
В Болгарии убили звезду фильма, победившего на МКФ 50 лет назад
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.
Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает
БНТ.
Тело 79-летней артистки обнаружили 22 октября. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.
По информации БНР, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством. Следствие продолжается.
Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.