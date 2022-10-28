https://ria.ru/20221028/doneva-1827434629.html

Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад

Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад - РИА Новости, 28.10.2022

Убили звезду фильма, победившего на Московском фестивале 50 лет назад

Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:27

2022-10-28T11:27

2022-10-28T11:41

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает БНТ.Тело 79-летней артистки обнаружили 22 октября. Полицейские были вынуждены сломать дверь ее квартиры после сигнала, что она несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.По информации БНР, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством. Следствие продолжается.Картина "Любовь", в котором Донева сыграла главную роль, разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом "Это сладкая слово – свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.

https://ria.ru/20221026/soulages-1826998068.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, софия (город), кино и сериалы