Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.34 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.38 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.43 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.58 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".