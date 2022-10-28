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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donbass-1827578990.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:41
2022-10-28T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.34 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.38 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.43 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.58 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины
16:41 28.10.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.34 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 13:08Специальная военная операция на Украине
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Представительство добавило, что в 15.38 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.43 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.58 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаЯсиноватаяВооруженные силы Украины
 
 
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