https://ria.ru/20221028/donbass-1827578990.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:41

2022-10-28T16:41

2022-10-28T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.34 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.38 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.43 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 15.58 мск по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины