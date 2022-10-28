ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Прредставительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров
Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.06 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.04 войска Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.