https://ria.ru/20221028/donbass-1827508126.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:57

2022-10-28T13:57

2022-10-28T13:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.06 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.04 войска Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html

донецк

макеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины