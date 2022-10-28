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ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donbass-1827508126.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:57
2022-10-28T13:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.06 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.04 войска Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html
донецк
макеевка
украина
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:57 28.10.2022
 
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Прредставительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.06 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 13:08Специальная военная операция на Украине
Умерла женщина, раненная при обстреле Макеевки украинскими войсками
Представительство добавило, что в 13.04 войска Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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