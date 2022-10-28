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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:32
2022-10-28T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На Горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 165 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:32 28.10.2022
 
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 165 боеприпасов по республике за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На Горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 165 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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