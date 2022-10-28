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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:32

2022-10-28T09:32

2022-10-28T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На Горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 165 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, донбасс, вооруженные силы украины