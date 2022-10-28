https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:32
2022-10-28T09:32
2022-10-28T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На Горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 165 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 165 боеприпасов по республике за сутки
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости.
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов, сообщило
представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На Горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Выпустив 165 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.