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В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donbass-1827408318.html
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.10.2022
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:51
2022-10-28T08:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 27 октября до 08.00 28 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
08:51 28.10.2022
 
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Штабо обороны сообщил о ранении не менее 13 жителей ДНР при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 27 октября до 08.00 28 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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