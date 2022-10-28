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В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.10.2022
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:51
2022-10-28T08:51
2022-10-28T08:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 27 октября до 08.00 28 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Штабо обороны сообщил о ранении не менее 13 жителей ДНР при обстрелах ВСУ за сутки