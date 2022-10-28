https://ria.ru/20221028/donbass-1827408318.html

В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.10.2022

В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:51

2022-10-28T08:51

2022-10-28T08:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Не менее 13 мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 27 октября до 08.00 28 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины