https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html
Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе
Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе - РИА Новости, 28.10.2022
Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе
Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановят пять многоквартирных домов в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:25
2022-10-28T14:25
2022-10-28T14:25
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
ямал
волноваха
дмитрий артюхов
общество
жилье
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановят пять многоквартирных домов в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора региона."Помощь автономного округа городу Волновахе расширена. Принято решение о ремонте пяти домов. Главная задача – подготовить здания к зиме", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, важно не только восстановить социальные объекты, но и "помочь вернуть людям элементарные бытовые условия, в первую очередь, крышу над головой"."Ямальские строители уже отремонтировали общежитие, начали строить новый дом на месте разрушенного, теперь приступают к пяти многоквартирникам для 88 семей, которые не будут зимой мерзнуть в своих квартирах", - цитирует пресс-служба главу региона.Ямал "под ключ" восстанавливает в Волновахском районе 55 различных социальных объектов. К первому сентября была сдана школа, в которой уже учатся дети. Завершены работы в общежитии и одном из корпусов больницы. Еще на 22 образовательных учреждениях района идет ремонт и подготовка к зиме. Строится трехэтажный дом на 43 квартиры.Работы проводятся с опережением графика. Строители обеспечены всей необходимой техникой и материалами. Ямальцы также поддерживают Волноваху отправкой гуманитарной помощи.Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены на федеральном уровне. Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне.
https://ria.ru/20220915/vosstanovlenie-1816926606.html
https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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