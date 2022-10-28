https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html

Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе

Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе - РИА Новости, 28.10.2022

Строители Ямала восстановят 5 многоквартирных домов в подшефной Волновахе

Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановят пять многоквартирных домов в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:25

2022-10-28T14:25

2022-10-28T14:25

ямало-ненецкий автономный округ

волновахский район

ямал

волноваха

дмитрий артюхов

общество

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановят пять многоквартирных домов в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора региона."Помощь автономного округа городу Волновахе расширена. Принято решение о ремонте пяти домов. Главная задача – подготовить здания к зиме", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, важно не только восстановить социальные объекты, но и "помочь вернуть людям элементарные бытовые условия, в первую очередь, крышу над головой"."Ямальские строители уже отремонтировали общежитие, начали строить новый дом на месте разрушенного, теперь приступают к пяти многоквартирникам для 88 семей, которые не будут зимой мерзнуть в своих квартирах", - цитирует пресс-служба главу региона.Ямал "под ключ" восстанавливает в Волновахском районе 55 различных социальных объектов. К первому сентября была сдана школа, в которой уже учатся дети. Завершены работы в общежитии и одном из корпусов больницы. Еще на 22 образовательных учреждениях района идет ремонт и подготовка к зиме. Строится трехэтажный дом на 43 квартиры.Работы проводятся с опережением графика. Строители обеспечены всей необходимой техникой и материалами. Ямальцы также поддерживают Волноваху отправкой гуманитарной помощи.Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены на федеральном уровне. Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне.

https://ria.ru/20220915/vosstanovlenie-1816926606.html

https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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