https://ria.ru/20221028/dnr-1827682380.html

ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку

ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:43

2022-10-28T22:43

2022-10-28T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.33 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.55 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато