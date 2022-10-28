Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское
Штаб обороны ДНР: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в поселке Новолуганское
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"В Новолуганском Артемовского района на запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.