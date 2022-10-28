https://ria.ru/20221028/dnr-1827668588.html

Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское

Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское - РИА Новости, 28.10.2022

Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское

Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:44

2022-10-28T20:44

2022-10-28T20:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, киев, оон