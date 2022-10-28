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Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/dnr-1827668588.html
Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское
Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское - РИА Новости, 28.10.2022
Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское
Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:44
2022-10-28T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев, ООН
20:44 28.10.2022
 
Мужчина получил ранение при взрыве мины "Лепесток" в поселке Новолуганское

Штаб обороны ДНР: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в поселке Новолуганское

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина ранен при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в поселке Новолуганское в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"В Новолуганском Артемовского района на запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Поселок Новолуганское находится примерно в 12 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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