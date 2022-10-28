https://ria.ru/20221028/dnr-1827426921.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, заявила в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:48

2022-10-28T10:48

2022-10-28T10:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-80бв

т-72б

безопасность

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, заявила в пятницу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Для сравнения, накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", два танка (Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, были сбиты два БПЛА.

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донецкая народная республика

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донецкая народная республика, т-80бв, т-72б, безопасность