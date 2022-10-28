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ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/dnr-1827426921.html
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, заявила в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:48
2022-10-28T10:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-80бв
т-72б
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, заявила в пятницу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Для сравнения, накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", два танка (Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, были сбиты два БПЛА.
https://ria.ru/20221027/dnr-1827131461.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, т-80бв, т-72б, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ, Т-72Б, Безопасность
10:48 28.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР

НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли 60 человек, три танка и семь единиц бронетехники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, заявила в пятницу Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Для сравнения, накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", два танка (Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, были сбиты два БПЛА.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:39Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-80БВТ-72ББезопасность
 
 
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