https://ria.ru/20221028/diskreditatsiya-1827534329.html
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.10.2022
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС
Гагаринский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:58
2022-10-28T14:58
2022-10-28T15:01
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.По статье 20.3.3 КоАП РФ артисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".Артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов заявлял, что уехал из России.Смольянинов наиболее известен по ролям в фильмах "9-я рота", "Ёлки", "Калашников", сериалам "За час до рассвета" и "Убойная сила".
https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, культура, новости культуры, артур смольянинов, россия, москва
Культура, Вооруженные силы РФ, Культура, Новости культуры, Артур Смольянинов, Россия, Москва
14:58 28.10.2022 (обновлено: 15:01 28.10.2022)
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС
Актера Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
По статье 20.3.3 КоАП РФ
артисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".
Артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов заявлял, что уехал из России.
Смольянинов наиболее известен по ролям в фильмах "9-я рота", "Ёлки", "Калашников", сериалам "За час до рассвета" и "Убойная сила".