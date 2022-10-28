https://ria.ru/20221028/diskreditatsiya-1827534329.html

Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС

Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.10.2022

Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС

Гагаринский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:58

2022-10-28T14:58

2022-10-28T15:01

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.По статье 20.3.3 КоАП РФ артисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".Артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов заявлял, что уехал из России.Смольянинов наиболее известен по ролям в фильмах "9-я рота", "Ёлки", "Калашников", сериалам "За час до рассвета" и "Убойная сила".

https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html

https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html

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вооруженные силы рф, культура, новости культуры, артур смольянинов, россия, москва