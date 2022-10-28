https://ria.ru/20221028/diakon-1827442145.html

В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных

В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022

В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных

Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию, сообщили в епархии. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:41

2022-10-28T11:41

2022-10-28T11:41

религия

религия

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию, сообщили в епархии.Днем ранее в Сеть попало видео, сделанное в военной части города Мариинска (Кемеровская область). На кадрах клирик местной епархии Александр Соколов обращается с укором к мобилизованным на спецоперацию и спрашивает их, каким богам они молятся и почему не ходят в церковь."Где вы? Сорок человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо! Прощения просить", — сказал он.Проповедь диакона возмутила призывников. Из строя послышались призывы не поднимать тему смерти. А стоявшие рядом женщины сказали, что "все вернутся живыми и здоровыми". Позже проповедь раскритиковали и жители Кемеровской области. В соцсетях отметили, что "лучше бы он ничего не говорил".В епархии также осудили слова Соколова."Как правящий архиерей официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии", – написал в своем обращении глава Мариинской епархии епископ Иннокентий (Ветров).В епархиальном управлении сообщили РИА Новости, что с Соколовым уже проведена разъяснительная беседа. А в скором времени ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.

https://ria.ru/20221013/svyaschennik-1823803742.html

https://ria.ru/20221014/svyaschennik-1824017610.html

https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия