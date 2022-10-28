Рейтинг@Mail.ru
В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221028/diakon-1827442145.html
В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных
В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022
В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных
Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию, сообщили в епархии. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:41
2022-10-28T11:41
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96692/84/966928459_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4b61d9d8c0154da9e85d52330955fbe2.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию, сообщили в епархии.Днем ранее в Сеть попало видео, сделанное в военной части города Мариинска (Кемеровская область). На кадрах клирик местной епархии Александр Соколов обращается с укором к мобилизованным на спецоперацию и спрашивает их, каким богам они молятся и почему не ходят в церковь."Где вы? Сорок человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо! Прощения просить", — сказал он.Проповедь диакона возмутила призывников. Из строя послышались призывы не поднимать тему смерти. А стоявшие рядом женщины сказали, что "все вернутся живыми и здоровыми". Позже проповедь раскритиковали и жители Кемеровской области. В соцсетях отметили, что "лучше бы он ничего не говорил".В епархии также осудили слова Соколова."Как правящий архиерей официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии", – написал в своем обращении глава Мариинской епархии епископ Иннокентий (Ветров).В епархиальном управлении сообщили РИА Новости, что с Соколовым уже проведена разъяснительная беседа. А в скором времени ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.
https://ria.ru/20221013/svyaschennik-1823803742.html
https://ria.ru/20221014/svyaschennik-1824017610.html
https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96692/84/966928459_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98ec760c5a9c72757880cd2285053565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
11:41 28.10.2022
 

В епархии пообещали проверить диакона, пугавшего мобилизованных

© РИА Новости / Денис Гуков / Перейти в медиабанкПостроение призывников. Архивное фото
Построение призывников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Денис Гуков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию, сообщили в епархии.
Днем ранее в Сеть попало видео, сделанное в военной части города Мариинска (Кемеровская область). На кадрах клирик местной епархии Александр Соколов обращается с укором к мобилизованным на спецоперацию и спрашивает их, каким богам они молятся и почему не ходят в церковь.
Работа военных комиссариатов на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:32Религия
В центрах мобилизации в Москве дежурят священники
"Где вы? Сорок человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо! Прощения просить", — сказал он.
Проповедь диакона возмутила призывников. Из строя послышались призывы не поднимать тему смерти. А стоявшие рядом женщины сказали, что "все вернутся живыми и здоровыми". Позже проповедь раскритиковали и жители Кемеровской области. В соцсетях отметили, что "лучше бы он ничего не говорил".
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:54Религия
В РПЦ призвали лишить сана священника, взявшего в руки гранатомет
В епархии также осудили слова Соколова.
"Как правящий архиерей официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии", – написал в своем обращении глава Мариинской епархии епископ Иннокентий (Ветров).
В епархиальном управлении сообщили РИА Новости, что с Соколовым уже проведена разъяснительная беседа. А в скором времени ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.
Горячая телефонная линия помощи украинским беженцам при ОПБСС РПЦ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:49Религия
Горячая линия РПЦ будет принимать обращения семей мобилизованных о помощи
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала