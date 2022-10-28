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Минздрав хочет запустить проект по дистанционному наблюдению за диабетиками

Минздрав хочет запустить проект по дистанционному наблюдению за диабетиками - РИА Новости, 28.10.2022

Минздрав хочет запустить проект по дистанционному наблюдению за диабетиками

Минздрав России планирует запустить пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:31

2022-10-28T22:31

2022-10-28T22:31

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует запустить пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Соответствующий документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В соответствии с проектом постановления с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года будет проходить пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с артериальной гипертензией и сахарным диабетом с помощью цифровой платформы диагностических сервисов", - говорится в сообщении.Пилотный проект направлен на повышение приверженности пациентов к лечению, соблюдение графика ежедневных измерений показателей состояния здоровья, а также на своевременное информирование врача о развитии клинически важных событий, требующих коррекции лечения, пояснили в пресс-службе.В рамках проекта планируется сформировать требования к платформе централизованных диагностических сервисов, целевую модель дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента и определить параметры цифровой трансформации диспансерного наблюдения с помощью внедрения современных технологий дистанционного наблюдения, уточнили в пресс-службе.Кроме того, запланирована отработка медико-технических требований к "персональным медицинским помощникам" - медицинским изделиям для длительного мониторинга состояния здоровья, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20221019/minzdrav-1825190581.html

https://ria.ru/20221026/lekarstva-1826919723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия