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СМИ: в Брюсселе передумали экономить на ночном освещении - РИА Новости, 28.10.2022
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СМИ: в Брюсселе передумали экономить на ночном освещении
СМИ: в Брюсселе передумали экономить на ночном освещении - РИА Новости, 28.10.2022
СМИ: в Брюсселе передумали экономить на ночном освещении
Городские власти Брюсселя передумали выключать уличное освещение в столице за полчаса до восхода солнца по соображениям безопасности, сообщил в пятницу... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:14
2022-10-28T21:14
в мире
жкх
брюссель
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Городские власти Брюсселя передумали выключать уличное освещение в столице за полчаса до восхода солнца по соображениям безопасности, сообщил в пятницу бельгийский телеканал RTBF.По его данным, три недели назад главы 19 муниципалитетов Брюсселя ради экономии электроэнергии решили выключать уличные фонари за полчаса до появления первых лучей солнца. Но многочисленные жалобы граждан, а также участившиеся происшествия на дорогах с участием пешеходов заставили власти пересмотреть свое решение."Управление движения Брюсселя зарегистрировало за эти недели 180 происшествий с участием пешеходов, связанных с недостаточным освещением или его отсутствием", - сообщает телеканал. По его данным, "погружение во мрак оказалось опасным для пешеходов и велосипедистов, особенно с учетом того, что речь идет о времени, когда люди направляются в школы или на работу".Ранее федеральные и региональные власти в Бельгии объявили о целом ряде мер, направленных на снижение потребления электроэнергии на фоне резкого роста цен.В частности, власти решили отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22.00 (23.00 мск). При этом они пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.
https://ria.ru/20221027/osveschenie-1827383078.html
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в мире, жкх, брюссель, бельгия
В мире, ЖКХ, Брюссель, Бельгия
21:14 28.10.2022
 
СМИ: в Брюсселе передумали экономить на ночном освещении

RTBF: в Брюсселе не будут экономить на ночном освещении по соображениям безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Городские власти Брюсселя передумали выключать уличное освещение в столице за полчаса до восхода солнца по соображениям безопасности, сообщил в пятницу бельгийский телеканал RTBF.
По его данным, три недели назад главы 19 муниципалитетов Брюсселя ради экономии электроэнергии решили выключать уличные фонари за полчаса до появления первых лучей солнца. Но многочисленные жалобы граждан, а также участившиеся происшествия на дорогах с участием пешеходов заставили власти пересмотреть свое решение.
"Управление движения Брюсселя зарегистрировало за эти недели 180 происшествий с участием пешеходов, связанных с недостаточным освещением или его отсутствием", - сообщает телеканал. По его данным, "погружение во мрак оказалось опасным для пешеходов и велосипедистов, особенно с учетом того, что речь идет о времени, когда люди направляются в школы или на работу".
Ранее федеральные и региональные власти в Бельгии объявили о целом ряде мер, направленных на снижение потребления электроэнергии на фоне резкого роста цен.
В частности, власти решили отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22.00 (23.00 мск). При этом они пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 23:33Специальная военная операция на Украине
СМИ: на Украине выросло количество ДТП из-за отключения уличного освещения
 
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