В Брянской области завершилась частичная мобилизация
Губернатор Брянской области Богомаз заявил о завершении частичной мобилизации в регионе
Военный билет призывника. Архивное фото
БРЯНСК, 28 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Брянской области завершена, задачи, поставленные министерством обороны РФ, выполнены в полном объеме, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"По данным Брянского областного военного комиссариата, задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, министерством обороны Российской Федерации по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока", - сообщил губернатор.
Отмечается, что все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока. Задача по частичной мобилизации выполнена благодаря эффективной и слаженной работе главного военного комиссара Брянской области, районных военкомов, глав муниципальных образований, руководителей предприятий, говорится в сообщении.
"Но самое главное, поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите. Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины", - отмечает Богомаз.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.