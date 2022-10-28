https://ria.ru/20221028/britaniya-1827418099.html

"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины

"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины - РИА Новости, 28.10.2022

"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины

Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзины, на стоимость которых влияет падение курса фунта.

2022-10-28T10:03

2022-10-28T10:03

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видео

лиз трасс

великобритания

протесты

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Протестующие связывают текущие проблемы с отставкой Лиз Трасс. "Великобритания выбрала не того человека, вскоре он исчез и произошел спад в экономике", – заявил один из участников акции протеста.

великобритания

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"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзине, на стоимость которых влияет падение курса фунта. Они связывают это с сильным спадом в экономике, который произошел из-за неправильного выбора премьер-министра и его дальнейшей отставки. 2022-10-28T10:03 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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