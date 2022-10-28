https://ria.ru/20221028/britaniya-1827418099.html
"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины
"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины - РИА Новости, 28.10.2022
"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины
Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзины, на стоимость которых влияет падение курса фунта.
2022-10-28T10:03
2022-10-28T10:03
2022-10-28T10:03
видео
лиз трасс
великобритания
протесты
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Протестующие связывают текущие проблемы с отставкой Лиз Трасс. "Великобритания выбрала не того человека, вскоре он исчез и произошел спад в экономике", – заявил один из участников акции протеста.
великобритания
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РИА Новости
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"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины
Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзине, на стоимость которых влияет падение курса фунта. Они связывают это с сильным спадом в экономике, который произошел из-за неправильного выбора премьер-министра и его дальнейшей отставки.
2022-10-28T10:03
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РИА Новости
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видео, лиз трасс, великобритания, протесты, видео
Видео, Лиз Трасс, Великобритания, Протесты
"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины
Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзины, на стоимость которых влияет падение курса фунта.
2022-10-28T10:03
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PT0M56S
"Цены выросли до небес": англичане о подорожании продуктовой корзины
Жители Великобритании обратили внимание на подорожание основных позиций из среднестатистической продуктовой корзины, на стоимость которых влияет падение курса фунта.