https://ria.ru/20221028/braziliya-1827387347.html
Исследование подтвердило преимущество Лулы среди избирателей в Бразилии
Исследование подтвердило преимущество Лулы среди избирателей в Бразилии - РИА Новости, 28.10.2022
Исследование подтвердило преимущество Лулы среди избирателей в Бразилии
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) за три дня до второго тура президентских выборов сохраняет небольшое преимущество перед... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:29
2022-10-28T00:29
2022-10-28T00:29
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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политика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) за три дня до второго тура президентских выборов сохраняет небольшое преимущество перед действующим главой государства Жаиром Болсонару, выяснила социологическая компания Datafolha.Согласно данным исследования, опубликованным в газете Folha, в поддержку Лулы высказались 49% респондентов, за Болсонару отдали голоса 44% опрошенных. С поправкой на действительные голоса Лула получает 53%, а Болсонару - 47%.В исследовании Datafolha от 19 октября Лула также набирал 44%, а его соперник - 45%. При пересчете на действительные голоса результаты были 52% у Лулы против 48% у Болсонару. Заявленная погрешность результатов исследования - 2%.В Бразилии 2 октября прошли выборы президента, губернаторов, депутатов и сенаторов. Никто из кандидатов на главный пост в стране не смог набрать более 50% голосов, поэтому 30 октября состоится второй тур, в который проходят Лула да Силва и Болсонару. Парламентские выборы фактически выиграл Болсонару, у его сторонников будет большинство голосов при принятии законов.
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, политика
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Политика
Исследование подтвердило преимущество Лулы среди избирателей в Бразилии
Исследование компании Datafolha подтвердило преимущество Лулы среди избирателей в Бразилии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) за три дня до второго тура президентских выборов сохраняет небольшое преимущество перед действующим главой государства Жаиром Болсонару, выяснила социологическая компания Datafolha.
Согласно данным исследования, опубликованным в газете Folha, в поддержку Лулы высказались 49% респондентов, за Болсонару отдали голоса 44% опрошенных. С поправкой на действительные голоса Лула получает 53%, а Болсонару - 47%.
В исследовании Datafolha от 19 октября Лула также набирал 44%, а его соперник - 45%. При пересчете на действительные голоса результаты были 52% у Лулы против 48% у Болсонару. Заявленная погрешность результатов исследования - 2%.
В Бразилии 2 октября прошли выборы президента, губернаторов, депутатов и сенаторов. Никто из кандидатов на главный пост в стране не смог набрать более 50% голосов, поэтому 30 октября состоится второй тур, в который проходят Лула да Силва и Болсонару. Парламентские выборы фактически выиграл Болсонару, у его сторонников будет большинство голосов при принятии законов.