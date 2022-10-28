https://ria.ru/20221028/bolnitsa-1827634244.html
Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу
Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу - РИА Новости, 28.10.2022
Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу
Жительница села Агой Туапсинского района, свесившая двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, помещена в психиатрическую больницу - ранее у нее уже... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:29
2022-10-28T18:29
2022-10-28T18:29
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
туапсинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Жительница села Агой Туапсинского района, свесившая двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, помещена в психиатрическую больницу - ранее у нее уже подозревали шизофрению, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.Инцидент произошел накануне. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя о помещении женщины в стационарное отделение специализированной больницы для проведения в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.По предварительным данным, женщина - мать троих детей и уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "психоз с подозрением на шизофрению".В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе расследования изучаются условия жизни и воспитания детей в семье. Также следователи оценят работу органов системы профилактики, опеки и попечительства.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, туапсинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Туапсинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу
СК: жительницу Кубани, свесившую младенца с седьмого этажа, поместили в психбольницу
КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости.
Жительница села Агой Туапсинского района, свесившая двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, помещена в психиатрическую больницу - ранее у нее уже подозревали шизофрению, сообщили
в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.
Инцидент произошел накануне. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой.
"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя о помещении женщины в стационарное отделение специализированной больницы для проведения в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, женщина - мать троих детей и уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "психоз с подозрением на шизофрению".
В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В ходе расследования изучаются условия жизни и воспитания детей в семье. Также следователи оценят работу органов системы профилактики, опеки и попечительства.