https://ria.ru/20221028/bolnitsa-1827634244.html

Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу

Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу - РИА Новости, 28.10.2022

Свесившую младенца с балкона женщину поместили в психбольницу

Жительница села Агой Туапсинского района, свесившая двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, помещена в психиатрическую больницу - ранее у нее уже... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:29

2022-10-28T18:29

2022-10-28T18:29

происшествия

здоровье - общество

краснодарский край

туапсинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Жительница села Агой Туапсинского района, свесившая двухмесячного сына с балкона седьмого этажа, помещена в психиатрическую больницу - ранее у нее уже подозревали шизофрению, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.Инцидент произошел накануне. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Именно соседи забрали у подозреваемой обоих детей и отвели к себе домой."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя о помещении женщины в стационарное отделение специализированной больницы для проведения в отношении нее психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.По предварительным данным, женщина - мать троих детей и уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "психоз с подозрением на шизофрению".В настоящее время все дети находятся у бабушки. После проверки женщину могут ограничить либо лишить родительских прав, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе расследования изучаются условия жизни и воспитания детей в семье. Также следователи оценят работу органов системы профилактики, опеки и попечительства.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, туапсинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)