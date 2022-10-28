https://ria.ru/20221028/blagoustroystvo-1827407844.html
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений
Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:41
2022-10-28T09:41
2022-10-28T09:41
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проектов специалисты обновили пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установлены свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия были завершены до начала нового учебного года.В сообщении уточнили, что обновленные стадионы, спортивные площадки и тематические зоны могут оценить не только ученики, но и жители районов, так как школьные дворы открыты для всех.
https://ria.ru/20221027/moskva-1827080239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений
Заммэра Бирюков: территории 200 школ и детсадов благоустроили в Москве в этом году
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году работы по комплексному благоустройству прошли на территориях 200 школ и детских садов общей площадью свыше 200 гектаров", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что в рамках проектов специалисты обновили пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установлены свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия были завершены до начала нового учебного года.
В сообщении уточнили, что обновленные стадионы, спортивные площадки и тематические зоны могут оценить не только ученики, но и жители районов, так как школьные дворы открыты для всех.