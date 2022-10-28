https://ria.ru/20221028/blagoustroystvo-1827407844.html

В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений

В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений - РИА Новости, 28.10.2022

В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений

Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:41

2022-10-28T09:41

2022-10-28T09:41

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проектов специалисты обновили пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установлены свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия были завершены до начала нового учебного года.В сообщении уточнили, что обновленные стадионы, спортивные площадки и тематические зоны могут оценить не только ученики, но и жители районов, так как школьные дворы открыты для всех.

https://ria.ru/20221027/moskva-1827080239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва