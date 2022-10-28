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В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений - РИА Новости, 28.10.2022
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В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений
Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:41
2022-10-28T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках проектов специалисты обновили пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установлены свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия были завершены до начала нового учебного года.В сообщении уточнили, что обновленные стадионы, спортивные площадки и тематические зоны могут оценить не только ученики, но и жители районов, так как школьные дворы открыты для всех.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:41 28.10.2022
 
В Москве благоустроили территории 200 образовательных учреждений

Заммэра Бирюков: территории 200 школ и детсадов благоустроили в Москве в этом году

CC BY 4.0 / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин / Благоустройство территории школы в Москве
Благоустройство территории школы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин /
Благоустройство территории школы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Территории 200 образовательных учреждений благоустроили в этом году в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году работы по комплексному благоустройству прошли на территориях 200 школ и детских садов общей площадью свыше 200 гектаров", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что в рамках проектов специалисты обновили пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установлены свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все мероприятия были завершены до начала нового учебного года.
В сообщении уточнили, что обновленные стадионы, спортивные площадки и тематические зоны могут оценить не только ученики, но и жители районов, так как школьные дворы открыты для всех.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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