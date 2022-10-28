https://ria.ru/20221028/bezrabotnye-1827525555.html

Число зарегистрированных безработных в России снизилось за неделю

Число зарегистрированных безработных в России снизилось за неделю - РИА Новости, 28.10.2022

Число зарегистрированных безработных в России снизилось за неделю

Безработными в России зарегистрированы 579,3 тысячи граждан, на 11 тысяч меньше, чем неделю назад, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:34

2022-10-28T14:44

общество

татьяна голикова

россия

работа

безработица

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Безработными в России зарегистрированы 579,3 тысячи граждан, на 11 тысяч меньше, чем неделю назад, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате вице-премьера рассказали, что Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. В настоящий момент в центрах занятости зарегистрировано 579,3 тысячи безработных граждан – на 11 тысяч меньше, чем неделей ранее", – сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.Голикова также рассказала, что на портале "Работа в России" соискателям доступно более 2,4 миллиона вакансий – в 4 раза больше, чем число зарегистрированных безработных".Количество работников, находящихся в простое, сократилось до 83,6 тысячи человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 96,3 тысячи человек, добавили в аппарате Голиковой.

https://ria.ru/20221021/trud-1825679017.html

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общество, татьяна голикова, россия, работа, безработица