https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827648593.html

МВД Эстонии предлагает усилить контроль за беженцами с Украины

МВД Эстонии предлагает усилить контроль за беженцами с Украины - РИА Новости, 28.10.2022

МВД Эстонии предлагает усилить контроль за беженцами с Украины

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает усилить контроль за прибывающими в страну беженцами с Украины, сообщил в пятницу глава МИД Лаури Ляэнеметс. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:06

2022-10-28T19:06

2022-10-28T19:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Эстонии предлагает усилить контроль за прибывающими в страну беженцами с Украины, сообщил в пятницу глава МИД Лаури Ляэнеметс.По словам Ляэнеметса, он предложил правительству внести поправку к закону об иностранцах, согласно которой, граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию."До сих пор мы настоятельно просили украинских ... беженцев представить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Это позволит сэкономить рабочее время чиновников и направить наши ресурсы на обеспечение необходимой поддержки и помощи прибывающим сюда беженцам, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая оказанием медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка", - сказал министр изданию Postimees.Он также добавил, что украинские беженцы в Эстонии сегодня не представляют дополнительной угрозы общественному порядку в республике.По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

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в мире, эстония, украина