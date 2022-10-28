https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827391582.html

В Британии украинских беженцев выгнали из отеля прямо перед холодами

В Британии украинских беженцев выгнали из отеля прямо перед холодами - РИА Новости, 28.10.2022

В Британии украинских беженцев выгнали из отеля прямо перед холодами

В шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы покинуть отель, в котором они проживали, пишет Scottish Daily Express. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:12

2022-10-28T02:12

2022-10-28T02:12

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы покинуть отель, в котором они проживали, пишет Scottish Daily Express.Девятнадцатилетняя украинская беженка Анфиса Игнатова, проживающая в этом отеле со своей матерью, заявила, что решение шотландского правительства стало для них "действительно плохой новостью"."Я сейчас учусь в Стерлинговском университете, у людей работа, но мы не знаем, что теперь будет. Нам сказали, что мы не окажемся на улице и нам найдут что-то, но нужно время, чтобы найти какие-то варианты", — сказала она.Издание отмечает, что украинских беженцев разместили в отеле в рамках правительственной программы, при этом номера им забронировали до конца марта 2023 года.Своим мнением также поделился управляющий отелем Killin, Партхив Вьяс. По его словам, аннулирование контракта на проживание украинских беженцев стало для него неожиданностью."Ранее контракт был продлен до 31 марта, мы все подтвердили и согласовали на Рождество и зиму. Мы не предвидели всего этого", — заявил он.Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

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Максим Горбачев

в мире, шотландия, великобритания