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В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ - РИА Новости, 28.10.2022
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В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ
В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ - РИА Новости, 28.10.2022
В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно упростить таможенное регулирование с целью "практически бесшовного перемещения товаров" при... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:59
2022-10-28T11:16
экономика
белоруссия
снг
роман головченко
астана
евразийский экономический союз
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно упростить таможенное регулирование с целью "практически бесшовного перемещения товаров" при торговле."В части таможенного администрирования необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования, особенно в части сокращения сроков (таможенных процедур – ред.), внедрения сквозных цифровых технологий. Фактически мы должны ставить цель осуществления практически бесшовного перемещения наших товаров", - сказал Головченко, выступая в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Фрагмент выступления премьера опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.Премьер Белоруссии также высказал мнение, что надо интенсифицировать сопряжение региональных интеграционных процессов для "экономической консолидации Евразии", призвал уделить особое внимание расширению взаимодействия СНГ с организациями, с которыми Содружество сближают общие интересы в сфере противодействия вызовам и угрозам, - ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.Головченко рассказал, что одним из осязаемых результатов повышения эффективности кооперации является реализация совместных проектов. В этой связи он рассказал, что в формате ЕАЭС в этом направлении сделан серьезный шаг: подписан перечень из семи инфраструктурных проектов, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". "В ЕАЭС мы работаем над совместными проектами в сфере промышленной кооперации, чтобы максимально эффективно использовать преимущества и компетенции каждого из государств, решить вопросы импортозамещения, создания новых производств и новых рабочих мест", - привел пример Головченко партнерам по СНГ достижения в формате "пятерки".
https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html
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экономика, белоруссия, снг, роман головченко, астана, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, СНГ, Роман Головченко, Астана, Евразийский экономический союз
10:59 28.10.2022 (обновлено: 11:16 28.10.2022)
 
В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ

Премьер Белоруссии заявил, что странам СНГ необходимо упростить таможенное регулирование

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно упростить таможенное регулирование с целью "практически бесшовного перемещения товаров" при торговле.
"В части таможенного администрирования необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования, особенно в части сокращения сроков (таможенных процедур – ред.), внедрения сквозных цифровых технологий. Фактически мы должны ставить цель осуществления практически бесшовного перемещения наших товаров", - сказал Головченко, выступая в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Фрагмент выступления премьера опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.
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Премьер Белоруссии также высказал мнение, что надо интенсифицировать сопряжение региональных интеграционных процессов для "экономической консолидации Евразии", призвал уделить особое внимание расширению взаимодействия СНГ с организациями, с которыми Содружество сближают общие интересы в сфере противодействия вызовам и угрозам, - ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
Головченко рассказал, что одним из осязаемых результатов повышения эффективности кооперации является реализация совместных проектов. В этой связи он рассказал, что в формате ЕАЭС в этом направлении сделан серьезный шаг: подписан перечень из семи инфраструктурных проектов, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". "В ЕАЭС мы работаем над совместными проектами в сфере промышленной кооперации, чтобы максимально эффективно использовать преимущества и компетенции каждого из государств, решить вопросы импортозамещения, создания новых производств и новых рабочих мест", - привел пример Головченко партнерам по СНГ достижения в формате "пятерки".
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ЭкономикаБелоруссияСНГРоман ГоловченкоАстанаЕвразийский экономический союз
 
 
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