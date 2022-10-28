https://ria.ru/20221028/belorussiya-1827429659.html

В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ

В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ - РИА Новости, 28.10.2022

В Белоруссии заявили о необходимости упростить таможенное регулирование СНГ

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно упростить таможенное регулирование с целью "практически бесшовного перемещения товаров" при... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:59

2022-10-28T10:59

2022-10-28T11:16

экономика

белоруссия

снг

роман головченко

астана

евразийский экономический союз

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно упростить таможенное регулирование с целью "практически бесшовного перемещения товаров" при торговле."В части таможенного администрирования необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования, особенно в части сокращения сроков (таможенных процедур – ред.), внедрения сквозных цифровых технологий. Фактически мы должны ставить цель осуществления практически бесшовного перемещения наших товаров", - сказал Головченко, выступая в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Фрагмент выступления премьера опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.Премьер Белоруссии также высказал мнение, что надо интенсифицировать сопряжение региональных интеграционных процессов для "экономической консолидации Евразии", призвал уделить особое внимание расширению взаимодействия СНГ с организациями, с которыми Содружество сближают общие интересы в сфере противодействия вызовам и угрозам, - ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.Головченко рассказал, что одним из осязаемых результатов повышения эффективности кооперации является реализация совместных проектов. В этой связи он рассказал, что в формате ЕАЭС в этом направлении сделан серьезный шаг: подписан перечень из семи инфраструктурных проектов, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". "В ЕАЭС мы работаем над совместными проектами в сфере промышленной кооперации, чтобы максимально эффективно использовать преимущества и компетенции каждого из государств, решить вопросы импортозамещения, создания новых производств и новых рабочих мест", - привел пример Головченко партнерам по СНГ достижения в формате "пятерки".

https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html

https://ria.ru/20221028/astrakhan-1827431771.html

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экономика, белоруссия, снг, роман головченко, астана, евразийский экономический союз