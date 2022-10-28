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Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar - РИА Новости, 28.10.2022
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Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar
Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar - РИА Новости, 28.10.2022
Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar
Первые ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение польской армии. Торжественную церемонию передачи Bayraktar 12-й базе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:02
2022-10-28T15:02
в мире
мариуш блащак
польша
турция
bayraktar
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Первые ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение польской армии. Торжественную церемонию передачи Bayraktar 12-й базе беспилотных воздушных судов в Мирославце на северо-востоке страны транслировало Польское телевидение."Первые Bayraktar уже в 12-й базе, солдаты обучены, они прошли курс в Турции", - заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Нет современной армии без дронов, без боевых дронов", - добавил Блащак, уточнив, что в польской армии Bayraktar будут выполнять "как разведывательные, так и ударные функции".Он уточнил, что кроме дронов Польше поставлены радары и станции контроля.В настоящее время Польше передан первый комплекс из шести машин Bayraktar. Поставки еще трех комплексов ожидается в ближайшее время.Общая стоимость контракта составила 270 миллионов долларов.Весной прошлого года Польша заключила соглашение о покупке у Турции четырех комплексов ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar – 24 штуки. Они вооружены противотанковыми ракетами. Вместе с беспилотниками Польша покупает "логистический и учебный пакеты", а также офсет на сервис.Bayraktar – это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотик с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания "Baykar Makina".
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в мире, мариуш блащак, польша, турция, bayraktar
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Турция, Bayraktar
15:02 28.10.2022
 
Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar

Вице-премьер Блащак: первые беспилотники Bayraktar поступили на вооружение польской армии

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Первые ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение польской армии. Торжественную церемонию передачи Bayraktar 12-й базе беспилотных воздушных судов в Мирославце на северо-востоке страны транслировало Польское телевидение.
"Первые Bayraktar уже в 12-й базе, солдаты обучены, они прошли курс в Турции", - заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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"Нет современной армии без дронов, без боевых дронов", - добавил Блащак, уточнив, что в польской армии Bayraktar будут выполнять "как разведывательные, так и ударные функции".
Он уточнил, что кроме дронов Польше поставлены радары и станции контроля.
В настоящее время Польше передан первый комплекс из шести машин Bayraktar. Поставки еще трех комплексов ожидается в ближайшее время.
Общая стоимость контракта составила 270 миллионов долларов.
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ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar
Весной прошлого года Польша заключила соглашение о покупке у Турции четырех комплексов ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar – 24 штуки. Они вооружены противотанковыми ракетами. Вместе с беспилотниками Польша покупает "логистический и учебный пакеты", а также офсет на сервис.
Bayraktar – это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотик с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания "Baykar Makina".
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В миреМариуш БлащакПольшаТурцияBayraktar
 
 
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