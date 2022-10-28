https://ria.ru/20221028/bayraktar-1827536066.html

Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar

Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar - РИА Новости, 28.10.2022

Польские военные получили первые ударные беспилотники Bayraktar

Первые ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение польской армии. Торжественную церемонию передачи Bayraktar 12-й базе... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:02

2022-10-28T15:02

2022-10-28T15:02

в мире

мариуш блащак

польша

турция

bayraktar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Первые ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar поступили на вооружение польской армии. Торжественную церемонию передачи Bayraktar 12-й базе беспилотных воздушных судов в Мирославце на северо-востоке страны транслировало Польское телевидение."Первые Bayraktar уже в 12-й базе, солдаты обучены, они прошли курс в Турции", - заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Нет современной армии без дронов, без боевых дронов", - добавил Блащак, уточнив, что в польской армии Bayraktar будут выполнять "как разведывательные, так и ударные функции".Он уточнил, что кроме дронов Польше поставлены радары и станции контроля.В настоящее время Польше передан первый комплекс из шести машин Bayraktar. Поставки еще трех комплексов ожидается в ближайшее время.Общая стоимость контракта составила 270 миллионов долларов.Весной прошлого года Польша заключила соглашение о покупке у Турции четырех комплексов ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar – 24 штуки. Они вооружены противотанковыми ракетами. Вместе с беспилотниками Польша покупает "логистический и учебный пакеты", а также офсет на сервис.Bayraktar – это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотик с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания "Baykar Makina".

https://ria.ru/20221018/prank-1824827794.html

https://ria.ru/20220923/bespilotnik-1818932681.html

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

польша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуш блащак, польша, турция, bayraktar