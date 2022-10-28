https://ria.ru/20221028/babaeva-1827651171.html
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:16
2022-10-28T19:16
2022-10-28T19:16
сергей аксенов (политик)
симферополь
россия
республика крым
общество
миа "россия сегодня"
журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Глава Крыма подчеркнул, что выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Светлану Бабаеву.Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), симферополь, россия, республика крым, общество, миа "россия сегодня", журналистика
Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Россия, Республика Крым, Общество, МИА "Россия сегодня", журналистика
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Аксенов назвал невосполнимой утратой гибель главы подразделения "России сегодня" Бабаевой