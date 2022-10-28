https://ria.ru/20221028/babaeva-1827651171.html

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:16

2022-10-28T19:16

2022-10-28T19:16

сергей аксенов (политик)

симферополь

россия

республика крым

общество

миа "россия сегодня"

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Глава Крыма подчеркнул, что выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Светлану Бабаеву.Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.

симферополь

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей аксенов (политик), симферополь, россия, республика крым, общество, миа "россия сегодня", журналистика