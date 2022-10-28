Рейтинг@Mail.ru
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827651171.html
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:16
2022-10-28T19:16
сергей аксенов (политик)
симферополь
россия
республика крым
общество
миа "россия сегодня"
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Глава Крыма подчеркнул, что выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Светлану Бабаеву.Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
симферополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей аксенов (политик), симферополь, россия, республика крым, общество, миа "россия сегодня", журналистика
Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Россия, Республика Крым, Общество, МИА "Россия сегодня", журналистика
19:16 28.10.2022
 
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Аксенов назвал невосполнимой утратой гибель главы подразделения "России сегодня" Бабаевой

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования и назвал невосполнимой утратой гибель руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
"С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Валерьевны Бабаевой. Это невосполнимая утрата", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма подчеркнул, что выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Светлану Бабаеву.
Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Светлана Бабаева
 
Сергей Аксенов (политик)СимферопольРоссияРеспублика КрымОбществоМИА "Россия сегодня"журналистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала