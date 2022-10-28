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Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения - РИА Новости, 28.10.2022
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Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения - РИА Новости, 28.10.2022
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:23
2022-10-28T12:30
цены на нефть
андрей белоусов
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россия
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экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина РФ."Двадцать восьмого октября первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансовой, туристической и других областях", - говорится в сообщении.Также на встрече было отмечено успешное и динамичное развитие связей между странами во всех сферах, подчёркнуто увеличение товарооборота, добавляется там.
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цены на нефть, андрей белоусов, ильхам алиев, россия, азербайджан, экономика
Цены на нефть, Андрей Белоусов, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Экономика
12:23 28.10.2022 (обновлено: 12:30 28.10.2022)
 
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения

Первый вице-премьер Белоусов обсудил с президентом Азербайджана Алиевым торговые отношения

© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкБаку, Азербайджан
Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Баку, Азербайджан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Двадцать восьмого октября первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансовой, туристической и других областях", - говорится в сообщении.
Также на встрече было отмечено успешное и динамичное развитие связей между странами во всех сферах, подчёркнуто увеличение товарооборота, добавляется там.
Агдам, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:29
Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса
 
Цены на нефтьАндрей БелоусовИльхам АлиевРоссияАзербайджанЭкономика
 
 
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