https://ria.ru/20221028/azerbaydzhan-1827455887.html

Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения

Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения - РИА Новости, 28.10.2022

Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:23

2022-10-28T12:23

2022-10-28T12:30

цены на нефть

андрей белоусов

ильхам алиев

россия

азербайджан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792167595_0:186:3075:1916_1920x0_80_0_0_501e231ad8740f29cd70ff2d0d85209e.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина РФ."Двадцать восьмого октября первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансовой, туристической и других областях", - говорится в сообщении.Также на встрече было отмечено успешное и динамичное развитие связей между странами во всех сферах, подчёркнуто увеличение товарооборота, добавляется там.

https://ria.ru/20221024/nefteprovod-1826276840.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, андрей белоусов, ильхам алиев, россия, азербайджан, экономика