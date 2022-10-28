https://ria.ru/20221028/azerbaydzhan-1827455887.html
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения - РИА Новости, 28.10.2022
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:23
2022-10-28T12:23
2022-10-28T12:30
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина РФ."Двадцать восьмого октября первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым... В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансовой, туристической и других областях", - говорится в сообщении.Также на встрече было отмечено успешное и динамичное развитие связей между странами во всех сферах, подчёркнуто увеличение товарооборота, добавляется там.
https://ria.ru/20221024/nefteprovod-1826276840.html
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цены на нефть, андрей белоусов, ильхам алиев, россия, азербайджан, экономика
Цены на нефть, Андрей Белоусов, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Экономика
12:23 28.10.2022 (обновлено: 12:30 28.10.2022)
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
Первый вице-премьер Белоусов обсудил с президентом Азербайджана Алиевым торговые отношения