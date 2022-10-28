https://ria.ru/20221028/aviatsiya-1827549391.html
Boeing: Китай в 2,5 раза нарастит парк гражданской авиации за 20 лет
Boeing: Китай в 2,5 раза нарастит парк гражданской авиации за 20 лет - РИА Новости, 28.10.2022
Boeing: Китай в 2,5 раза нарастит парк гражданской авиации за 20 лет
Китай в почти в 2,5 раза нарастит парк гражданской авиации в ближайшие 20 лет. С таким прогнозом выступила американская корпорация Boeing. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:32
2022-10-28T15:32
2022-10-28T15:32
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в почти в 2,5 раза нарастит парк гражданской авиации в ближайшие 20 лет. С таким прогнозом выступила американская корпорация Boeing.К 2041 году гражданский воздушный флот КНР вырастет с нынешних 3900 до 9600 бортов. Стране дополнительно потребуется 8485 самолетов общей стоимостью порядка 1,5 триллиона долларов, прогнозируют в корпорации.Особенно быстро будет расти грузовой воздушный флот: его парк вырастет вчетверо – до более чем 800 самолетов. Китаю также понадобится 1570 широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и 6370 пассажирских самолетов поменьше.Средневзвешенный ежегодный рост пассажиропотока на авиатранспорте КНР в ближайшие 20 лет прогнозируется на уровне 4,9%. В Boeing уверены, что нынешние ограничения мобильности на фоне эпидемии COVID-19 не окажут долгосрочного влияния на развитие авиаперевозок в КНР.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827208155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика