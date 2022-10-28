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Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт" - РИА Новости, 28.10.2022
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Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт"
Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт" - РИА Новости, 28.10.2022
Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт"
Антидепрессант "Золофт" имеет аналоги с тем же действующим веществом, например, "Стимулотон", "Асентра" и "Серлифт", их можно купить в аптеке, при этом получать РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:07
2022-10-28T15:07
россия
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Антидепрессант "Золофт" имеет аналоги с тем же действующим веществом, например, "Стимулотон", "Асентра" и "Серлифт", их можно купить в аптеке, при этом получать новый рецепт не нужно, заявила РИА Новости руководитель отделения психофармакотерапии МНИИП – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Елена Костюкова.Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили РИА Новости, что временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом на него."Золофт - торговое название антидепрессанта, имеющего международное непатентованное наименование (МНН) - сертралин. В России сертралин зарегистрирован не только под торговым названием "Золофт", но и под другими торговыми названиями, например, "Стимулотон", "Асентра", "Серлифт", "Серената" и другие", - сказала Костюкова.Она отметила, что даже в случае временного отсутствия в аптеке лекарственного препарата сертралин под торговым названием "Золофт" у лиц, его принимающих, остается возможность получить в аптеке сертралин, выпускаемый под другим торговым названием. При этом получать новый рецепт не нужно, так как он оформляется по международному непатентованному наименованию, уточнила специалист.В случае перехода на антидепрессант с другим международным непатентованным наименованием необходимо проконсультироваться с врачом, добавила Костюкова.
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
15:07 28.10.2022
 
Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт"

Врач рассказала, чем заменить антидепрессант "Золофт" в случае его временного отсутствия

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Антидепрессант "Золофт" имеет аналоги с тем же действующим веществом, например, "Стимулотон", "Асентра" и "Серлифт", их можно купить в аптеке, при этом получать новый рецепт не нужно, заявила РИА Новости руководитель отделения психофармакотерапии МНИИП – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Елена Костюкова.
Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили РИА Новости, что временное отсутствие антидепрессанта "Золофт" в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом на него.
"Золофт - торговое название антидепрессанта, имеющего международное непатентованное наименование (МНН) - сертралин. В России сертралин зарегистрирован не только под торговым названием "Золофт", но и под другими торговыми названиями, например, "Стимулотон", "Асентра", "Серлифт", "Серената" и другие", - сказала Костюкова.
Она отметила, что даже в случае временного отсутствия в аптеке лекарственного препарата сертралин под торговым названием "Золофт" у лиц, его принимающих, остается возможность получить в аптеке сертралин, выпускаемый под другим торговым названием. При этом получать новый рецепт не нужно, так как он оформляется по международному непатентованному наименованию, уточнила специалист.
В случае перехода на антидепрессант с другим международным непатентованным наименованием необходимо проконсультироваться с врачом, добавила Костюкова.
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