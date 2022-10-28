https://ria.ru/20221028/akkuyu-1827446900.html

"Росатом" поставил в Турцию имитаторы топлива для проверки на АЭС "Аккую"

"Росатом" поставил в Турцию имитаторы топлива для проверки на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.10.2022

"Росатом" поставил в Турцию имитаторы топлива для проверки на АЭС "Аккую"

"Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, предприятие топливной компании "Росатома" ТВЭЛ) изготовил и отгрузил в Турцию имитаторы ядерного топлива – макеты... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:00

2022-10-28T12:00

2022-10-28T12:00

в мире

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, предприятие топливной компании "Росатома" ТВЭЛ) изготовил и отгрузил в Турцию имитаторы ядерного топлива – макеты топливных кассет для энергоблока №1 АЭС "Аккую", они понадобятся для предпусковой проверки реакторной установки, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.Также НЗХК отправил для АЭС "Аккую" оборудование для испытаний имитационной зоны – макеты поглощающих стрежней управления и защиты реактора, инструменты входного контроля ядерного топлива."Перед пуском нового энергоблока в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы) для проверки работы ключевых систем реакторной установки", - поясняет ТВЭЛ. Активная зона реактора ВВЭР-1200, который будет эксплуатироваться на блоке №1 АЭС "Аккую", содержит 163 тепловыделяющие сборки с урановым топливом."Поставка начальной загрузки ядерного топлива для первого энергоблока АЭС "Аккую" запланирована на 2023 год", - отмечает ТВЭЛ.В конце 2017 года ТВЭЛ и проектная компания "Аккую Нуклеар" заключили долгосрочный контракт на поставку российского ядерного топлива для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую". Кроме того, дочернее предприятие ТВЭЛ "Центральный проектно-технологический институт" поставит на каждый энергоблок электростанции перегрузочные машины, которые используются на АЭС для загрузки в активную зону свежего топлива и выгрузки отработавших кассет. Поставка перегрузочной машины для первого энергоблока запланирована также на 2023 год.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20221013/aes-1823699988.html

https://ria.ru/20221028/putevki-1827420545.html

https://ria.ru/20221025/magate-1826415499.html

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в мире, турция, аэс "аккую", твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия