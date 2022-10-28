https://ria.ru/20221028/aeroport-1827496845.html
Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя
Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя - РИА Новости, 28.10.2022
Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя
Систему обработки багажа смонтировали в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:43
2022-10-28T13:43
2022-10-28T13:43
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
ямал
дмитрий артюхов
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827498839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0a809ed84649870400d60f22a469d4c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Систему обработки багажа смонтировали в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В строящемся пассажирском терминале аэропорта Нового Уренгоя завершен монтаж оборудования системы обработки багажа. Сейчас проводятся пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.Система предназначена для сортировки и комплектования багажа вылетающих пассажиров и для его выдачи прилетевшим. Она состоит из двухуровневых ленточных конвейеров, каруселей комплектации и выдачи багажа, отдельной линии приема негабаритного груза. Конвейерная система будет транспортировать зарегистрированный багаж пассажиров от стоек регистрации до места, где его загружают в тележки для дальнейшей погрузки в самолет. Для подъема багажа, содержащего запрещенные к перевозке предметы, установлен технологический лифт.Для контроля безопасности в каждую линию интегрированы интроскопы – оборудование для бесконтактного досмотра багажа, отмечает пресс-служба.В новом аэровокзальном комплексе продолжаются работы по чистовой отделке, а также установке декоративных панелей внешних стен снаружи и внутри здания. Идет монтаж коммуникационных систем. Ведутся работы по планировке привокзальной площади и подъездной дороги.Губернатор округа Дмитрий Артюхов дал старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя 22 декабря 2020 года. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2022 года.Это будет крупнейший пассажирский терминал на Ямале. Его площадь составит 19,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность - 840 пассажиров в час. Для удобства пассажиров в аэровокзале оборудован теплый бас-гейт (тоннель для автобусов – ред.), он предназначен для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом разместятся 300 машино-мест для краткосрочной и долгосрочной парковок, уточняют власти.
https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html
https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html
новый уренгой
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827498839_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31455e1991bc79f548048d50ee4e14dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Ямал, Дмитрий Артюхов, Общество, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Систему обработки багажа смонтировали в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В строящемся пассажирском терминале аэропорта Нового Уренгоя завершен монтаж оборудования системы обработки багажа. Сейчас проводятся пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.
Система предназначена для сортировки и комплектования багажа вылетающих пассажиров и для его выдачи прилетевшим. Она состоит из двухуровневых ленточных конвейеров, каруселей комплектации и выдачи багажа, отдельной линии приема негабаритного груза. Конвейерная система будет транспортировать зарегистрированный багаж пассажиров от стоек регистрации до места, где его загружают в тележки для дальнейшей погрузки в самолет. Для подъема багажа, содержащего запрещенные к перевозке предметы, установлен технологический лифт.
Для контроля безопасности в каждую линию интегрированы интроскопы – оборудование для бесконтактного досмотра багажа, отмечает пресс-служба.
В новом аэровокзальном комплексе продолжаются работы по чистовой отделке, а также установке декоративных панелей внешних стен снаружи и внутри здания. Идет монтаж коммуникационных систем. Ведутся работы по планировке привокзальной площади и подъездной дороги.
Губернатор округа Дмитрий Артюхов
дал старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя 22 декабря 2020 года. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2022 года.
Это будет крупнейший пассажирский терминал на Ямале
. Его площадь составит 19,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность - 840 пассажиров в час. Для удобства пассажиров в аэровокзале оборудован теплый бас-гейт (тоннель для автобусов – ред.), он предназначен для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом разместятся 300 машино-мест для краткосрочной и долгосрочной парковок, уточняют власти.