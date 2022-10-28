https://ria.ru/20221028/aeroport-1827496845.html

Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя

Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя - РИА Новости, 28.10.2022

Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя

Систему обработки багажа смонтировали в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:43

2022-10-28T13:43

2022-10-28T13:43

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

ямал

дмитрий артюхов

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Систему обработки багажа смонтировали в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В строящемся пассажирском терминале аэропорта Нового Уренгоя завершен монтаж оборудования системы обработки багажа. Сейчас проводятся пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.Система предназначена для сортировки и комплектования багажа вылетающих пассажиров и для его выдачи прилетевшим. Она состоит из двухуровневых ленточных конвейеров, каруселей комплектации и выдачи багажа, отдельной линии приема негабаритного груза. Конвейерная система будет транспортировать зарегистрированный багаж пассажиров от стоек регистрации до места, где его загружают в тележки для дальнейшей погрузки в самолет. Для подъема багажа, содержащего запрещенные к перевозке предметы, установлен технологический лифт.Для контроля безопасности в каждую линию интегрированы интроскопы – оборудование для бесконтактного досмотра багажа, отмечает пресс-служба.В новом аэровокзальном комплексе продолжаются работы по чистовой отделке, а также установке декоративных панелей внешних стен снаружи и внутри здания. Идет монтаж коммуникационных систем. Ведутся работы по планировке привокзальной площади и подъездной дороги.Губернатор округа Дмитрий Артюхов дал старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя 22 декабря 2020 года. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2022 года.Это будет крупнейший пассажирский терминал на Ямале. Его площадь составит 19,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность - 840 пассажиров в час. Для удобства пассажиров в аэровокзале оборудован теплый бас-гейт (тоннель для автобусов – ред.), он предназначен для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом разместятся 300 машино-мест для краткосрочной и долгосрочной парковок, уточняют власти.

https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html

https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html

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ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)