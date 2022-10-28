https://ria.ru/20221028/aeroflot-1827434482.html
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир - РИА Новости, 28.10.2022
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:14
2022-10-28T11:14
2022-10-28T11:14
туризм
аэрофлот
каир (город)
новости - туризм
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже", - говорится в релизе.Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
https://ria.ru/20221027/pobeda-1827203317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, каир (город), новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Каир (город), Новости - Туризм
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет регулярные рейсы в Каир