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"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир - РИА Новости, 28.10.2022
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:14
2022-10-28T11:14
туризм
аэрофлот
каир (город)
новости - туризм
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже", - говорится в релизе.Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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аэрофлот, каир (город), новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Каир (город), Новости - Туризм
11:14 28.10.2022
 
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир

"Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет регулярные рейсы в Каир

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже", - говорится в релизе.
Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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