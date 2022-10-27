https://ria.ru/20221027/zerno-1827165174.html
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна - РИА Новости, 27.10.2022
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна
Сельхозпредприятия Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:03
2022-10-27T13:03
2022-10-27T13:03
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_e9c88ad01eb12d8f369013c5845fdea0.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 миллиона тонн, сообщил глава региона Александр Моор.В этом году под зерновые и зернобобовые культуры тюменские сельхозпроизводители отвели 711 тысяч гектаров, в среднем урожайность составила 29 центнеров с гектара, в прошлом году этот показатель был равен 18, в 2020 - 21 центнеру с гектара."Отличная новость! Уборочная в Тюменской области завершилась. Наши хозяйства обмолотили 100% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор составил более двух миллионов тонн. Это близкий к рекордному показатель. После того как зерно обработают и просушат, получим окончательные данные. Поздравляю всех тюменских аграриев с отличным результатом!" - написал в своем Telegram-канале Моор.Урожайным год в регионе был и по другим культурам, отмечают в департаменте АПК. "Рекордную урожайность показывают овощи открытого грунта. С одного гектара собирают в среднем свыше 500 центнеров. Такого показателя не было в истории нашей области. На сегодня аграрии собрали овощей более 53 тысяч тонн. Эффективно функционирует отрасль картофелеводства. С полей в этом году убрано почти 234 тысячи тонн "второго хлеба". Урожайность - 291 центнер с гектара", - сообщают в департаменте.
https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html
https://ria.ru/20221026/pereselentsy-1826881043.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_75264dfcf0743f5920a2735b765a4b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр моор, тюменская область, россия
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, Россия
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна
Глава Тюменской области Моор: аграрии полностью завершили обмолот зерна