https://ria.ru/20221027/zerno-1827165174.html

Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна

Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна - РИА Новости, 27.10.2022

Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна

Сельхозпредприятия Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:03

2022-10-27T13:03

2022-10-27T13:03

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 миллиона тонн, сообщил глава региона Александр Моор.В этом году под зерновые и зернобобовые культуры тюменские сельхозпроизводители отвели 711 тысяч гектаров, в среднем урожайность составила 29 центнеров с гектара, в прошлом году этот показатель был равен 18, в 2020 - 21 центнеру с гектара."Отличная новость! Уборочная в Тюменской области завершилась. Наши хозяйства обмолотили 100% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор составил более двух миллионов тонн. Это близкий к рекордному показатель. После того как зерно обработают и просушат, получим окончательные данные. Поздравляю всех тюменских аграриев с отличным результатом!" - написал в своем Telegram-канале Моор.Урожайным год в регионе был и по другим культурам, отмечают в департаменте АПК. "Рекордную урожайность показывают овощи открытого грунта. С одного гектара собирают в среднем свыше 500 центнеров. Такого показателя не было в истории нашей области. На сегодня аграрии собрали овощей более 53 тысяч тонн. Эффективно функционирует отрасль картофелеводства. С полей в этом году убрано почти 234 тысячи тонн "второго хлеба". Урожайность - 291 центнер с гектара", - сообщают в департаменте.

https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

https://ria.ru/20221026/pereselentsy-1826881043.html

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экономика, александр моор, тюменская область, россия