16:08 27.10.2022 (обновлено: 16:28 27.10.2022)
Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине
Читатели Corriere della Sera набросились на Зеленского после его слов о Путине
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
"А со стороны президента Украины есть большое желание вести переговоры? Нет, это Зеленский не хочет ввести переговоры", — написал один из комментаторов.
"А со стороны президента Украины есть большое желание вести переговоры? Нет, это Зеленский не хочет ввести переговоры", — написал один из комментаторов.
"Актер продолжает играть свою роль. Ему плевать на нас, нам нужно не эскалировать конфликт, а быть посредниками", — поддержал другой.
"Советую Зеленскому скорее найти мир, потому что чем больше времени проходит, тем хуже его репутация", — отметил третий.
"Мы увидим, что он согласится на переговоры, как только США перестанут его поддерживать", — ответил пользователь.
"Без оружия и миллиардов Запада он капитулирует через несколько недель", — заключил читатель.
Ранее в интервью Corriere della Sera Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Путиным, объясняя это тем, что Россия "ставит ультиматумы".
Кроме того, в начале октября украинский лидер подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.