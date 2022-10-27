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Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине - РИА Новости, 27.10.2022
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Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине
Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине - РИА Новости, 27.10.2022
Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине
Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:08
2022-10-27T16:28
в мире
владимир зеленский
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. "А со стороны президента Украины есть большое желание вести переговоры? Нет, это Зеленский не хочет ввести переговоры", — написал один из комментаторов. "Актер продолжает играть свою роль. Ему плевать на нас, нам нужно не эскалировать конфликт, а быть посредниками", — поддержал другой. "Советую Зеленскому скорее найти мир, потому что чем больше времени проходит, тем хуже его репутация", — отметил третий. "Без оружия и миллиардов Запада он капитулирует через несколько недель", — заключил читатель.Ранее в интервью Corriere della Sera Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Путиным, объясняя это тем, что Россия "ставит ультиматумы". Кроме того, в начале октября украинский лидер подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html
https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, италия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Италия
16:08 27.10.2022 (обновлено: 16:28 27.10.2022)
 
Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине

Читатели Corriere della Sera набросились на Зеленского после его слов о Путине

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

"А со стороны президента Украины есть большое желание вести переговоры? Нет, это Зеленский не хочет ввести переговоры", — написал один из комментаторов.
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"Актер продолжает играть свою роль. Ему плевать на нас, нам нужно не эскалировать конфликт, а быть посредниками", — поддержал другой.
"Советую Зеленскому скорее найти мир, потому что чем больше времени проходит, тем хуже его репутация", — отметил третий.

"Мы увидим, что он согласится на переговоры, как только США перестанут его поддерживать", — ответил пользователь.

"Без оружия и миллиардов Запада он капитулирует через несколько недель", — заключил читатель.
Ранее в интервью Corriere della Sera Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Путиным, объясняя это тем, что Россия "ставит ультиматумы".
Кроме того, в начале октября украинский лидер подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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