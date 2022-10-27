https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827233995.html

Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине

Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине - РИА Новости, 27.10.2022

Итальянцы набросились на Зеленского после слов о Путине

Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:08

2022-10-27T16:08

2022-10-27T16:28

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. "А со стороны президента Украины есть большое желание вести переговоры? Нет, это Зеленский не хочет ввести переговоры", — написал один из комментаторов. "Актер продолжает играть свою роль. Ему плевать на нас, нам нужно не эскалировать конфликт, а быть посредниками", — поддержал другой. "Советую Зеленскому скорее найти мир, потому что чем больше времени проходит, тем хуже его репутация", — отметил третий. "Без оружия и миллиардов Запада он капитулирует через несколько недель", — заключил читатель.Ранее в интервью Corriere della Sera Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Путиным, объясняя это тем, что Россия "ставит ультиматумы". Кроме того, в начале октября украинский лидер подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, италия