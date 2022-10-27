https://ria.ru/20221027/zdorove-1827073881.html

Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока

Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока - РИА Новости, 27.10.2022

Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока

Капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:44

2022-10-27T03:44

2022-10-27T10:14

общество

андрей тяжельников

здоровье - общество

здоровье

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Он отметил, что в период циркулирования вирусов нужно более внимательно относится к своему здоровью: укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами, принимать рекомендованные витаминные комплексы."Особенно важно следить за уровнем витаминов С, D, цинка, которые повышают сопротивляемость организма. Важно одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием. Но принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую", - сказал Тяжельников.Врач добавил, что полезно промывание носа и полоскание горла солевыми растворами либо аптечными средствами. Это эффективный способ предотвратить распространение патогенных микробов, ведь нос и горло - входные ворота инфекции.По его словам, также рекомендуется заниматься закаливанием и спортом. Однако это нужно делать постоянно, а не вспоминать об этом только тогда, когда "грипп у караулит у порога"."Но как бы мы ни соблюдали меры предосторожности в период распространения вирусных инфекций, единственный гарантированный способ защиты от гриппа и его осложнений – это вакцинация. Прививка от гриппа обновляется каждый год. ВОЗ исследует мутацию вируса, и вакцины разрабатываются именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно ежегодно. В Москве за последние годы не было случаев тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей ", - добавил собеседник агентства.

https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html

https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей тяжельников, здоровье - общество, здоровье