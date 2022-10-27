https://ria.ru/20221027/zdorove-1827073881.html
Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока
Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока - РИА Новости, 27.10.2022
Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока
Капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:44
2022-10-27T03:44
2022-10-27T10:14
общество
андрей тяжельников
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737444990_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_d8aae7408843a05e0e69c2f843127bb8.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Он отметил, что в период циркулирования вирусов нужно более внимательно относится к своему здоровью: укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами, принимать рекомендованные витаминные комплексы."Особенно важно следить за уровнем витаминов С, D, цинка, которые повышают сопротивляемость организма. Важно одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием. Но принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую", - сказал Тяжельников.Врач добавил, что полезно промывание носа и полоскание горла солевыми растворами либо аптечными средствами. Это эффективный способ предотвратить распространение патогенных микробов, ведь нос и горло - входные ворота инфекции.По его словам, также рекомендуется заниматься закаливанием и спортом. Однако это нужно делать постоянно, а не вспоминать об этом только тогда, когда "грипп у караулит у порога"."Но как бы мы ни соблюдали меры предосторожности в период распространения вирусных инфекций, единственный гарантированный способ защиты от гриппа и его осложнений – это вакцинация. Прививка от гриппа обновляется каждый год. ВОЗ исследует мутацию вируса, и вакцины разрабатываются именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно ежегодно. В Москве за последние годы не было случаев тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей ", - добавил собеседник агентства.
https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html
https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737444990_179:0:2458:1710_1920x0_80_0_0_713a896c2798e19f72678e944ddb800b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей тяжельников, здоровье - общество, здоровье
Общество, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество, Здоровье
03:44 27.10.2022 (обновлено: 10:14 27.10.2022)
Врач рассказал, что случится если закапать в нос сок лука или чеснока
Врач Тяжельников: капать сок чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Он отметил, что в период циркулирования вирусов нужно более внимательно относится к своему здоровью: укреплять иммунитет сбалансированным меню, богатым витаминами, принимать рекомендованные витаминные комплексы.
"Особенно важно следить за уровнем витаминов С, D, цинка, которые повышают сопротивляемость организма. Важно одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием. Но принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую", - сказал Тяжельников.
Врач добавил, что полезно промывание носа и полоскание горла солевыми растворами либо аптечными средствами. Это эффективный способ предотвратить распространение патогенных микробов, ведь нос и горло - входные ворота инфекции.
По его словам, также рекомендуется заниматься закаливанием и спортом. Однако это нужно делать постоянно, а не вспоминать об этом только тогда, когда "грипп у караулит у порога".
"Но как бы мы ни соблюдали меры предосторожности в период распространения вирусных инфекций, единственный гарантированный способ защиты от гриппа и его осложнений – это вакцинация. Прививка от гриппа обновляется каждый год. ВОЗ
исследует мутацию вируса, и вакцины разрабатываются именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно ежегодно. В Москве
за последние годы не было случаев тяжелого течения гриппа у вакцинированных людей ", - добавил собеседник агентства.