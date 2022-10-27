Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827226257.html
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 27.10.2022
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя
Ограничения на торговлю алкоголем введены в Запорожской области, в частности запрещена продажа спиртного военнослужащим, сообщил член главного совета... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:48
2022-10-27T16:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
ситуация в днр и лнр
владимир рогов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Ограничения на торговлю алкоголем введены в Запорожской области, в частности запрещена продажа спиртного военнослужащим, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в городе Энергодар."Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", - сообщил Рогов в своем telegram-канале. В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное, отметил он.Ограничение основано на решении военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении".
https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, ситуация в днр и лнр, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Рогов, Безопасность
15:48 27.10.2022 (обновлено: 16:11 27.10.2022)
 
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя

Запорожские власти запретили продажу алкоголя военнослужащим

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Ограничения на торговлю алкоголем введены в Запорожской области, в частности запрещена продажа спиртного военнослужащим, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в городе Энергодар.
"Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", - сообщил Рогов в своем telegram-канале. В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное, отметил он.
Ограничение основано на решении военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении".
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
13:20Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала