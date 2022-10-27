https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827226257.html

В Запорожской области ограничили продажу алкоголя

В Запорожской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 27.10.2022

В Запорожской области ограничили продажу алкоголя

Ограничения на торговлю алкоголем введены в Запорожской области, в частности запрещена продажа спиртного военнослужащим, сообщил член главного совета... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:48

2022-10-27T15:48

2022-10-27T16:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

ситуация в днр и лнр

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Ограничения на торговлю алкоголем введены в Запорожской области, в частности запрещена продажа спиртного военнослужащим, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в городе Энергодар."Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", - сообщил Рогов в своем telegram-канале. В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное, отметил он.Ограничение основано на решении военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении".

https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html

запорожская область

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Кирилл Волков

запорожская область, ситуация в днр и лнр, владимир рогов, безопасность