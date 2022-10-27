13:20 27.10.2022 (обновлено: 13:34 27.10.2022)
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны
Запорожские власти выборочно проверяют мобильные телефоны в поисках украинских ресурсов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Введённый указом президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области, согласно Федеральному законодательству, предполагает военную цензуру. С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать "подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима".
"Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", - отметил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.