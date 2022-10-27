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В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны - РИА Новости, 27.10.2022
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны
В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:20
2022-10-27T13:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов."Введённый указом президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области, согласно Федеральному законодательству, предполагает военную цензуру. С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать "подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима"."Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", - отметил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
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запорожская область, владимир рогов, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:20 27.10.2022 (обновлено: 13:34 27.10.2022)
 
В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны

Запорожские власти выборочно проверяют мобильные телефоны в поисках украинских ресурсов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Введённый указом президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области, согласно Федеральному законодательству, предполагает военную цензуру. С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать "подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима".
"Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", - отметил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
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