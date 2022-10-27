https://ria.ru/20221027/zaporozhe-1827169969.html

В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны

В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны - РИА Новости, 27.10.2022

В Запорожской области начали выборочно проверять мобильные телефоны

В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:20

2022-10-27T13:20

2022-10-27T13:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов."Введённый указом президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области, согласно Федеральному законодательству, предполагает военную цензуру. С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителей будут интересовать "подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима"."Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", - отметил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826900183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, владимир рогов, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр