20:03 27.10.2022 (обновлено: 21:54 27.10.2022)
Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин
Путин: Россия готова поставлять Западу нефть и газ, но они отказываются
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков": одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причем? Не хотят - не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".