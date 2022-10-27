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Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин
Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин
Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:03
2022-10-27T21:54
цены на нефть
россия
экономика
владимир путин
европа
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин."И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков": одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причем? Не хотят - не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"
Цены на нефть, Россия, Экономика, Владимир Путин, Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:03 27.10.2022 (обновлено: 21:54 27.10.2022)
 
Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин

Путин: Россия готова поставлять Западу нефть и газ, но они отказываются

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков": одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причем? Не хотят - не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:00
Зеленский пообещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы
 
Цены на нефтьРоссияЭкономикаВладимир ПутинЕвропаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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