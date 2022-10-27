https://ria.ru/20221027/zapad-1827348702.html

Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин

Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия готова поставлять Западу нефть и газ, заявил Путин

Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:03

2022-10-27T20:03

2022-10-27T21:54

цены на нефть

россия

экономика

владимир путин

европа

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин."И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков": одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причем? Не хотят - не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826622532.html

россия

европа

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"