https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html

Путин рассказал, для чего Запад ведет "возню" вокруг ядерных угроз

Путин рассказал, для чего Запад ведет "возню" вокруг ядерных угроз - РИА Новости, 27.10.2022

Путин рассказал, для чего Запад ведет "возню" вокруг ядерных угроз

Нагнетание Западом тезиса о возможности применения Россией ядерного оружия очень примитивная – повлиять на союзников России и нейтральные государства, заявил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:24

2022-10-27T19:24

2022-10-27T19:24

в мире

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

ядерное оружие

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Нагнетание Западом тезиса о возможности применения Россией ядерного оружия очень примитивная – повлиять на союзников России и нейтральные государства, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия - она очень примитивная, и я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - сказал Путин."Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей – повлиять на наших друзей, наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать им: "Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать". На самом деле это примитивная цель", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20221024/rossiya-1826270689.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", ядерное оружие