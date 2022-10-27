https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html

Путин назвал главную цель политики Запада

Путин назвал главную цель политики Запада - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал главную цель политики Запада

Запад проводит кровавую и грязную политику и пытается превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, заявил президент Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:51

2022-10-27T17:51

2022-10-27T23:53

россия

владимир путин

политика

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад проводит кровавую и грязную политику и пытается превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, заявил президент Владимир Путин.Он отметил, что страны Запада пытаются диктовать свои условия всем другим государствам в мире.Путин напомнил, что США и их союзники в последнее время предприняли множество шагов для обострения ситуации в мире."Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - перечислил президент.При это Запад пытается подчинить себе и Москву, уточнил Путин."Цель - сделать Россию более уязвимой, цель - превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило, всех стараются превратить в инструмент, для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей", - объяснил президент.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Штатов и их союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создают США и ЕС.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против России неэффективны. Многие эксперты и политики отмечают, что ограничения бьют по самим принявшим их странам и санкции следует отменить.

https://ria.ru/20221027/monopoliya-1827341299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей 2022-10-27T17:51 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"