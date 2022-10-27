https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html
Путин назвал главную цель политики Запада
Путин назвал главную цель политики Запада - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал главную цель политики Запада
Запад проводит кровавую и грязную политику и пытается превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, заявил президент Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:51
2022-10-27T17:51
2022-10-27T23:53
россия
владимир путин
политика
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827294599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b86127a086bcc8d231c4f85909111f2.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад проводит кровавую и грязную политику и пытается превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, заявил президент Владимир Путин.Он отметил, что страны Запада пытаются диктовать свои условия всем другим государствам в мире.Путин напомнил, что США и их союзники в последнее время предприняли множество шагов для обострения ситуации в мире."Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - перечислил президент.При это Запад пытается подчинить себе и Москву, уточнил Путин."Цель - сделать Россию более уязвимой, цель - превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило, всех стараются превратить в инструмент, для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей", - объяснил президент.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Штатов и их союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создают США и ЕС.Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против России неэффективны. Многие эксперты и политики отмечают, что ограничения бьют по самим принявшим их странам и санкции следует отменить.
https://ria.ru/20221027/monopoliya-1827341299.html
https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827286362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827294599_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_afa0b129213ba0060eae04692191c04a.jpg
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей
2022-10-27T17:51
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Политика, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:51 27.10.2022 (обновлено: 23:53 27.10.2022)
Путин назвал главную цель политики Запада
Путин на Валдайском форуме осудил опасный, кровавый и грязный политический курс Запада
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад проводит кровавую и грязную политику и пытается превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, заявил президент Владимир Путин.
"Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств", - сказал президент, выступая на Валдайском форуме.
Он отметил, что страны Запада пытаются диктовать свои условия всем другим государствам в мире.
Путин напомнил, что США
и их союзники в последнее время предприняли множество шагов для обострения ситуации в мире.
"Это разжигание войны на Украине
, это провокации вокруг Тайваня
, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - перечислил президент.
При это Запад пытается подчинить себе и Москву
, уточнил Путин.
"Цель - сделать Россию более уязвимой, цель - превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило, всех стараются превратить в инструмент, для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей", - объяснил президент.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Штатов и их союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создают США и ЕС
.
Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против России неэффективны. Многие эксперты и политики отмечают, что ограничения бьют по самим принявшим их странам и санкции следует отменить.