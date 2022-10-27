Рейтинг@Mail.ru
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/zapad-1827281336.html
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин
Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:45
2022-10-27T18:12
россия
владимир путин
политика
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_0c1537e4d43698240454202f3cce4477.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент отметил, что есть два Запада, первый - Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России."Но есть и другой Запад - агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_e8a840e6c68ff60007f58bf181058ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Политика, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:45 27.10.2022 (обновлено: 18:12 27.10.2022)
 
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин

Путин: с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент отметил, что есть два Запада, первый - Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России.
"Но есть и другой Запад - агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - добавил Путин.
Путин: Запад стремится превратить Россию в инструмент для геополитических целей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:51
Путин назвал главную цель политики Запада
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала