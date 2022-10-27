https://ria.ru/20221027/zapad-1827281336.html

Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин

Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин

Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:45

2022-10-27T17:45

2022-10-27T18:12

россия

владимир путин

политика

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент отметил, что есть два Запада, первый - Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России."Но есть и другой Запад - агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"