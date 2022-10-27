https://ria.ru/20221027/zapad-1827281336.html
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин
Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:45
2022-10-27T17:45
2022-10-27T18:12
россия
владимир путин
политика
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_0c1537e4d43698240454202f3cce4477.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент отметил, что есть два Запада, первый - Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России."Но есть и другой Запад - агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_e8a840e6c68ff60007f58bf181058ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Политика, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:45 27.10.2022 (обновлено: 18:12 27.10.2022)
Часть Запада несет диктат, с которым Россия не смирится, заявил Путин
Путин: с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад традиционных ценностей близок России, но с диктатом агрессивного и неоколониального Запада Россия никогда не смирится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент отметил, что есть два Запада, первый - Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России.
"Но есть и другой Запад - агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится", - добавил Путин.