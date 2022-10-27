https://ria.ru/20221027/zapad-1827279803.html

Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин

Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин

Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:42

2022-10-27T17:42

2022-10-27T18:04

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ Владимир Путин."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов - так тому и быть, пусть делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении". - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

россия

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Кирилл Волков

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Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других 2022-10-27T17:42 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", общество