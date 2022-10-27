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Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:42
2022-10-27T18:04
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ Владимир Путин."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов - так тому и быть, пусть делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении". - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других
Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", общество
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Общество
17:42 27.10.2022 (обновлено: 18:04 27.10.2022)
 
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин

Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать от других

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов - так тому и быть, пусть делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении". - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:00
В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
 
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Общество
 
 
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