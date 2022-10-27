https://ria.ru/20221027/zapad-1827279803.html
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:42
2022-10-27T17:42
2022-10-27T18:04
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад может внедрять у себя "странноватые" ценности, такие, как гендеры и гей-парады, но требовать от других того же не имеет права, заявил президент РФ Владимир Путин."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов - так тому и быть, пусть делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении". - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других
Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других
2022-10-27T17:42
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", общество
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Общество
17:42 27.10.2022 (обновлено: 18:04 27.10.2022)
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать от других