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На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин
Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:43
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир Путин."...Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
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владимир путин, россия
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин
Путин: на Западе любую альтернативную точку зрения воспринимают как угрозу демократии