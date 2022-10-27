https://ria.ru/20221027/zapad-1827271889.html

На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин

На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин

Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:43

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир Путин."...Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827171835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия