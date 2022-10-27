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На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин
Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир Путин."...Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
 
На Западе во всем видят происки Кремля, заявил Путин

Путин: на Западе любую альтернативную точку зрения воспринимают как угрозу демократии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая альтернативная точка зрения объявляется на западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
"...Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?" - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
13:25
Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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