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Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада - РИА Новости, 27.10.2022
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада
Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:39
владимир путин
общество
россия
санкции в отношении россии
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин."До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.
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владимир путин, общество, россия, санкции в отношении россии, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Общество, Россия, Санкции в отношении России, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:28 27.10.2022 (обновлено: 17:39 27.10.2022)
 
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада

Путин: нацисты сжигали книги, а на Западе сегодня запрещают Достоевского и Чайковского

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин.
"До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 08:00
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате
 
Владимир ПутинОбществоРоссияСанкции в отношении РоссииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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