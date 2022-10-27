https://ria.ru/20221027/zapad-1827269143.html

Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада

Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада - РИА Новости, 27.10.2022

Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада

Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:28

2022-10-27T17:28

2022-10-27T17:39

владимир путин

общество

россия

санкции в отношении россии

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин."До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, санкции в отношении россии, международный дискуссионный клуб "валдай"