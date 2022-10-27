https://ria.ru/20221027/zapad-1827269143.html
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада - РИА Новости, 27.10.2022
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада
Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:39
владимир путин
общество
россия
санкции в отношении россии
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Федора Достоевского и Петра Чайковского, заявил президент России Владимир Путин."До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.
https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, санкции в отношении россии, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Общество, Россия, Санкции в отношении России, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:28 27.10.2022 (обновлено: 17:39 27.10.2022)
Путин сравнил действия немецких нацистов и современного Запада
Путин: нацисты сжигали книги, а на Западе сегодня запрещают Достоевского и Чайковского